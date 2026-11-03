Воронежская «Лискимонтажконструкция» готова на мировое соглашение в споре с московской фирмой

Согласно Rusprofile, АО «Лискимонтажконструкция» было учреждено в Воронежской области в 1993 году. Основной вид деятельности — производство стальных фитингов для труб, кроме литых. Уставный капитал составляет 40 млн руб. Управляющая организация — московское АО УК «АК Капитал», собственники которого скрыты. Владельцы воронежского предприятия также не указаны, однако в 2023 году «Ъ-Черноземье» сообщал, что завод выкупил у основателя Николая Белоконева топ-менеджер «Газпрома» Алексей Кахидзе. По итогам 2025 года «Лискимонтажконструкция» выручила 8,4 млрд руб. (-34%, годом ранее — 13 млрд руб.) и получила 1,5 млрд руб. убытка (-316%, 700 млн руб. в 2024-м).

ООО «Лискитрубпром» было зарегистрировано в Москве в 2018 году для оптовой неспециализированной торговли. Уставный капитал составляет 4 млн руб. Компанией единолично владеет ее гендиректор Дмитрий Завьялов: 74% ему принадлежат через московское же ООО ТД «КПСР» с аналогичным видом деятельности, 26% напрямую. 2025 год «Лискитрубпром» закончил с выручкой 1,8 млрд руб. (-6%, в 2024-м — 1,9 млрд руб.) и чистой прибылью 43 млн руб. (-22%, 55 млн руб.).