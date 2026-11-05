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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Черноземье

Воронежская «Лискимонтажконструкция» потребовала с московского дилера 150 млн

В Арбитражном суде Москвы зарегистрирован иск воронежского АО «Лискинский завод монтажных заготовок» («Лискимонтажконструкция»; в 2023 году завод выкупил у основателя Николая Белоконева топ-менеджер «Газпрома» Алексей Кахидзе) к столичному ООО «Термотрубкомплект» на 150,5 млн руб. Согласно картотеке суда, заявление пока не принято к производству.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Гендиректор управляющего воронежским заводом АО УК «АК Капитал» Владимир Гаврилов рассказал «Ъ-Черноземье», что спор касается задолженности за поставленный московскому контрагенту товар. Компании давно находятся в хозяйственных отношениях, но это первое судебное разбирательство между ними. Представители «Лискимонтажконструкции» готовы пойти на мировое соглашение в случае достижения договоренностей по всем вопросам.

Согласно Rusprofile, ООО «Термотрубкомплект» («ТТК») было зарегистрировано в Москве в 2021 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля металлами и металлическими рудами. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Генеральный директор — Геннадий Шилов. 75% компании принадлежит Ларисе Шиловой, 25% — Анастасии Шиловой-Мажориной. С ноября 2022 года по апрель 2026-го мажоритарная доля общества была у «Лискимонтажконструкции». По итогам 2025 года выручка «ТТК» составила 533 млн руб., чистая прибыль — 69 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 274 млн руб. и 811 тыс. руб. соответственно.

По информации отраслевого издания «Тренды. События. Рынки», «ТТК» является официальным дилером АО «Лискимонтажконструкция». Компания поставляет продукцию предприятиям нефтегазового комплекса, включая «Росатом», «Роснефть», «Транснефть», «Газпром», «Новатэк», «Сибур».

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Лискимонтажконструкция» потребовала 54,2 млн руб. с другого московского контрагента — ООО «Лискитрубпром» Дмитрия Завьялова. В этом споре воронежское предприятие также готово на заключение мирового соглашения.
Алина Морозова