Воронежская «Лискимонтажконструкция» потребовала с московского дилера 150 млн

Согласно Rusprofile, ООО «Термотрубкомплект» («ТТК») было зарегистрировано в Москве в 2021 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля металлами и металлическими рудами. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Генеральный директор — Геннадий Шилов. 75% компании принадлежит Ларисе Шиловой, 25% — Анастасии Шиловой-Мажориной. С ноября 2022 года по апрель 2026-го мажоритарная доля общества была у «Лискимонтажконструкции». По итогам 2025 года выручка «ТТК» составила 533 млн руб., чистая прибыль — 69 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 274 млн руб. и 811 тыс. руб. соответственно.

По информации отраслевого издания «Тренды. События. Рынки», «ТТК» является официальным дилером АО «Лискимонтажконструкция». Компания поставляет продукцию предприятиям нефтегазового комплекса, включая «Росатом», «Роснефть», «Транснефть», «Газпром», «Новатэк», «Сибур».