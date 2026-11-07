Ликвидирован пожар после ракетного удара по предприятию в Орле

В ночь на 7 ноября над Орловской областью уничтожили три ракеты и два беспилотных летательных аппарата. В результате атаки частично пострадали складские и производственные помещения коммерческих предприятий в Орле, а также три частных домовладения в районах области. На местах происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы. Возгорание устранено, пострадавших нет. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков.