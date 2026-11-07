Ликвидирован пожар после ракетного удара по предприятию в Орле
В ночь на 7 ноября над Орловской областью уничтожили три ракеты и два беспилотных летательных аппарата. В результате атаки частично пострадали складские и производственные помещения коммерческих предприятий в Орле, а также три частных домовладения в районах области. На местах происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы. Возгорание устранено, пострадавших нет. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков.
«Принимаются необходимые меры по выяснению обстоятельств и устранению повреждений»,— заявил глава региона.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в результате ракетного удара пострадали производственные помещения предприятия в Советском районе Орла. Ракетная опасность на территории Орловской области, по данным областного ГУ МЧС, была объявлена в 0:55. Отбой поступил в 1:32.
Ранее предприятие в Советском районе попало под ракетный удар 23 октября. Как сообщал «Ъ-Черноземье», известно о пяти погибших в результате этой атаки. Пострадали порядка двух десятков человек. Губернатор Андрей Клычков подчеркивал, что атака произошла «в час пик, когда люди возвращались с работы к своим семьям». Следственный комитет РФ заявлял, что будет расследовать уголовное дело. Возле атакованного завода образовался стихийный мемориал. В соответствии с постановлением правительства региона, семьям погибших выплачивается по 1,6 млн руб. на каждого погибшего. Сумма будет разделена в равных долях между супругом, детьми, родителями и иждивенцами.