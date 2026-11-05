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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Черноземье

Тело погибшего в аварии ректора Тамбовского госуниверситета нашел житель СНТ

Стали известны подробности ДТП в пригородном Тамбовском округе, в котором погиб 39-летний ректор Тамбовского госуниверситета (ТГУ) Павел Моисеев. Как уточнили в управлении Госавтоинспекции УМВД по региону, авария произошла сегодня в 7:30 в СНТ «Розлив» поселка Тригуляй. Перевернутый квадроцикл и тело водителя обнаружил местный житель.
Ректор ТГУ имени Державина Павел Моисеев

Ректор ТГУ имени Державина Павел Моисеев

ТГУ имени Державина

В Госавтоинспекции добавили, что проводят следственные действия, чтобы установить обстоятельства ДТП.
В ТГУ имени Державина сообщили, что прощание с Павлом Моисеевым состоится 7 ноября. Отпевание пройдет в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, похоронят ректора на Воздвиженском кладбище в облцентре.
Павел Моисеев победил на выборах ректора ТГУ в начале 2023 года. С июля 2022 года он руководил вузом в качестве и. о. после смерти предыдущего главы университета Владимира Стромова, которому было 44 года.
Алина Морозова