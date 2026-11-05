Тело погибшего в аварии ректора Тамбовского госуниверситета нашел житель СНТ
Стали известны подробности ДТП в пригородном Тамбовском округе, в котором погиб 39-летний ректор Тамбовского госуниверситета (ТГУ) Павел Моисеев. Как уточнили в управлении Госавтоинспекции УМВД по региону, авария произошла сегодня в 7:30 в СНТ «Розлив» поселка Тригуляй. Перевернутый квадроцикл и тело водителя обнаружил местный житель.
В Госавтоинспекции добавили, что проводят следственные действия, чтобы установить обстоятельства ДТП.
В ТГУ имени Державина сообщили, что прощание с Павлом Моисеевым состоится 7 ноября. Отпевание пройдет в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, похоронят ректора на Воздвиженском кладбище в облцентре.