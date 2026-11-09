Небензя исключил заморозку конфликта на Украине
Россия не согласится заморозить конфликт на Украине, так как это увеличит риски новой эскалации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации.
«Россия на подобную схему не пойдет. Мы не согласимся на замораживание конфликта, которое позволит сохранить существующие угрозы нашей безопасности и создаст условия для новой эскалации. Наша позиция тверда и неизменна»,— заявил господин Небензя (цитата по «РИА Новости»).
Василий Небензя отметил, что урегулирование конфликта должно быть всеобъемлющим, прочным и долгосрочным. Кроме того, оно должно включать устранение первопричин кризиса. Среди них дипломат перечислил «стратегические угрозы с западного направления, ущемление прав русского и русскоязычного населения и распространение неонацистской идеологии на Украине».