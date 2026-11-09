Небензя исключил заморозку конфликта на Украине

Василий Небензя отметил, что урегулирование конфликта должно быть всеобъемлющим, прочным и долгосрочным. Кроме того, оно должно включать устранение первопричин кризиса. Среди них дипломат перечислил «стратегические угрозы с западного направления, ущемление прав русского и русскоязычного населения и распространение неонацистской идеологии на Украине».