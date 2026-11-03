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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Черноземье

Прокуратура вмешалась в спор минстроя Белгородской области и «Дали» на 329 млн

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд привлек прокуратуру Белгородской области к участию в деле по иску Министерства строительства региона к питерскому ООО «Даля». Спор касается расторжения госконтракта на строительство сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона ИЖС «Юго-Западный район» в Белгороде и взыскания 329,5 млн руб. неотработанного аванса. Ведомству переданы копии документов и жалоб для ознакомления, следует из картотеки арбитража.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, контракт был заключен в октябре 2022 года между ГУП «Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» (позже заменено на Минстрой региона) и подрядчиком. Заказчик требовал вернуть аванс, а «Даля» подала встречный иск с требованием принять фактически выполненные работы. Суд первой инстанции в августе 2024 года отказал в удовлетворении обоих исков, после чего Минстрой обжаловал это решение в апелляции.

В июне 2025 года Арбитражный суд Центрального округа подтвердил законность процессуальной замены первоначального истца — ГУП «Белгородский областной фонд поддержки ИЖС» — на Министерство строительства. Поводом для разбирательства стала приватизация предприятия: в декабре 2024 года ГУП было преобразовано в акционерное общество, а «Даля» пыталась оспорить переход прав по контракту к новому юрлицу.

В рамках апелляции была назначена судебная экспертиза, которая затянулась. Эксперты Воронежского регионального центра судебной экспертизы запросили документацию с фактическим расположением и протяженностью всей сети водопровода. В ответ «Даля» предоставила результаты геодезической съемки, которые Минстрой оспаривает, заявляя о несоответствии данных фактическому расположению сетей. Суд приобщил эти документы к делу и направил их экспертам.
Учитывая объем и сложность исследования, а также необходимость дополнительных осмотров (в том числе в период отсутствия снега), суд продлил срок проведения экспертизы до 14 декабря. Также удовлетворено ходатайство прокуратуры о вступлении в дело в связи с тем, что контракт финансируется за счет средств федерального и регионального бюджетов, а его цена превышает 300 млн руб.

Согласно данным Rusprofile, ООО «Даля» зарегистрировано в 2005 году в Санкт-Петербурге. Компания работает в сфере разборки и сноса зданий. Генеральным директором является Алексей Ломака, а учредителем с долей около 17% выступает Никита Бондарь (до 2025-го обществом владело «НЖ-проект» Геннадия Макаренко, зарегестрированное в Белгороде). По итогам 2023 года выручка составляла 120,4 млн руб. при чистой прибыли 3,7 млн руб. Однако в 2024-м выручка упала до нуля, а убыток составил 185 тыс. руб.

Анна Швечикова