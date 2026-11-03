Прокуратура вмешалась в спор минстроя Белгородской области и «Дали» на 329 млн

Учитывая объем и сложность исследования, а также необходимость дополнительных осмотров (в том числе в период отсутствия снега), суд продлил срок проведения экспертизы до 14 декабря. Также удовлетворено ходатайство прокуратуры о вступлении в дело в связи с тем, что контракт финансируется за счет средств федерального и регионального бюджетов, а его цена превышает 300 млн руб.