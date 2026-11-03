Прокуратура вмешалась в спор минстроя Белгородской области и «Дали» на 329 млн
В июне 2025 года Арбитражный суд Центрального округа подтвердил законность процессуальной замены первоначального истца — ГУП «Белгородский областной фонд поддержки ИЖС» — на Министерство строительства. Поводом для разбирательства стала приватизация предприятия: в декабре 2024 года ГУП было преобразовано в акционерное общество, а «Даля» пыталась оспорить переход прав по контракту к новому юрлицу.
Согласно данным Rusprofile, ООО «Даля» зарегистрировано в 2005 году в Санкт-Петербурге. Компания работает в сфере разборки и сноса зданий. Генеральным директором является Алексей Ломака, а учредителем с долей около 17% выступает Никита Бондарь (до 2025-го обществом владело «НЖ-проект» Геннадия Макаренко, зарегестрированное в Белгороде). По итогам 2023 года выручка составляла 120,4 млн руб. при чистой прибыли 3,7 млн руб. Однако в 2024-м выручка упала до нуля, а убыток составил 185 тыс. руб.