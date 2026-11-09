Верховный лидер Ирана Хаменеи призвал урегулировать отношения с США
Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи призвал положить конец неопределенности в отношениях с США. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана.
«Верховный лидер приказал нам положить конец ситуации, когда нет ни войны, ни мира. Мы будем вести переговоры так, чтобы достойно завершить этот вопрос», — заявил Масуд Пезешкиан. Однако, как заявил представитель МИДа республики Эсмаил Багаи, прогресс возможен лишь в том случае, если США выполнят семь условий, ранее выдвинутых Тегераном. Это заложит основу для диалога, отметил он.
5 ноября агентство Reuters сообщило, что Иран передал США предложение по ядерной программе. По словам собеседников агентства, Тегеран обсудит его после выполнения Вашингтоном семи условий, в том числе снятия морской блокады и санкций. По данным агентства, 16 ноября в Катаре пройдет встреча премьер-министра страны Мохаммеда бин Абдулрахмана Аль-Тани и вице-президента США Джей Ди Вэнса. Американская сторона еще изучает ядерное соглашение, уточнил источник.
За последние дни США нанесли несколько ударов по иранскому острову Кешм, на котором, предположительно, расположены зенитные установки. Иран продолжает атаковать танкеры в Персидском заливе и Ормузском проливе.