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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
МирСпецслужбы

Le Figaro: кибератаки на европейские холодильники совершил Иран

Французские спецслужбы установили, что за недавними кибератаками на холодильные установки европейских супермаркетов стоит Иран. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По данным газеты, ответственность несут киберподразделения Корпуса стражей исламской революции, однако пока неизвестно, кто именно отдал приказ об организации кибератак.
Атаки на установленные в супермаркетах холодильники начались с Франции. Там 11–12 октября хакеры удаленно изменили настройки охлаждающих установок примерно в 700 супермаркетах. В ночь на 2 ноября кибератаке подверглись десятки супермаркетов Германии, Швеции, Бельгии и Финляндии. Позже об атаках на холодильники сообщила Италия.
Ранее сообщалось, что в кибератаках подозревают Россию. На эти обвинения ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвав их «абсурдными».
Что известно о масштабной атаке на холодильники — в материале «Ъ» «Не съем, так взломаю».
Кибербезопасность
Франция
Иран
Европа

Авторы

  • Екатерина Наумова
    редактор