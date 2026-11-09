Le Figaro: кибератаки на европейские холодильники совершил Иран
Французские спецслужбы установили, что за недавними кибератаками на холодильные установки европейских супермаркетов стоит Иран. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По данным газеты, ответственность несут киберподразделения Корпуса стражей исламской революции, однако пока неизвестно, кто именно отдал приказ об организации кибератак.
Атаки на установленные в супермаркетах холодильники начались с Франции. Там 11–12 октября хакеры удаленно изменили настройки охлаждающих установок примерно в 700 супермаркетах. В ночь на 2 ноября кибератаке подверглись десятки супермаркетов Германии, Швеции, Бельгии и Финляндии. Позже об атаках на холодильники сообщила Италия.
Ранее сообщалось, что в кибератаках подозревают Россию. На эти обвинения ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвав их «абсурдными».