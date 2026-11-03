Национальная нерудная компания планирует разработку месторождения в Воронежской области для производства 8 млн т гранитного щебня

Также Юрий Жуков рассказал, что на работающем в Павловском районе Воронежской области АО «Павловск Неруд» (входит в Национальную нерудную компанию и является крупнейшим производителем гранитного щебня в Европе) в этом году запустили новую производственную линию. Ее мощность составляет 500 тыс. т продукции в год.