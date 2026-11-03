Национальная нерудная компания планирует разработку месторождения в Воронежской области для производства 8 млн т гранитного щебня
В Воронежской области готовят месторождение для производства 8 млн т щебня в год
Национальная нерудная компания планирует разработку нового месторождения в Бобровском районе Воронежской области для производства гранитного щебня мощностью 8 млн т в год. Для реализации проекта компания уже приобрела земельный участок и провела геологоразведку. Об этом на встрече с губернатором Александром Гусевым сообщил член совета директоров Национальной нерудной компании Юрий Жуков. Его слова привела пресс-служба облправительства.
Также Юрий Жуков рассказал, что на работающем в Павловском районе Воронежской области АО «Павловск Неруд» (входит в Национальную нерудную компанию и является крупнейшим производителем гранитного щебня в Европе) в этом году запустили новую производственную линию. Ее мощность составляет 500 тыс. т продукции в год.
Накануне стало известно, что основным инвестором освоения Восточного участка месторождения «Центральное» в Тамбовской области стала горно-металлургическая группа «Ареал» предпринимателя Владислава Свиблова. Проект предполагает проведение геологоразведки и последующее создание в регионе производства титановых и циркониевых концентратов — сырья с повышенным содержанием полезных компонентов. По оценкам экспертов, инвестиции могут составить 15–35 млрд руб. в зависимости от мощности будущего производства, параметры которого пока определяются.