Арбитражный суд Курской области впервые за пять лет возглавил постоянный председатель
Александр Костерин стал председателем Арбитражного суда Курской области
Председателем Арбитражного суда Курской области назначен Александр Костерин. Его представил коллективу и руководителям взаимодействующих структур заместитель председателя Верховного суда России Игорь Крупнов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.
По словам главы Курской области, последние пять лет у суда не было постоянного руководителя.
«В не самом приятном смысле поставили рекорд: не знаю, есть ли еще какой-то регион страны, где на протяжении пяти лет не было постоянного председателя первой арбитражной инстанции»,— написал господин Хинштейн.
Господин Костерин ранее работал в органах прокуратуры, был судьей Арбитражного суда Волгоградской области и заместителем председателя Арбитражного суда Севастополя.
Губернатор выразил надежду на принципиальную позицию суда при решении вопросов, связанных с возвратом незаконно выведенного из государственной собственности имущества и сносом незаконных объектов, в том числе для приведения в порядок городских улиц и площадей.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Костерина в качестве председателя Арбитражного суда Курской области еще в середине октября.
Должность председателя Арбитражного суда Курской области остается вакантной с конца 2021 года, после смерти Андрея Левашова. С сентября 2022-го обязанности руководителя суда исполнял Александр Шумаков. В 2025 году на этот пост рекомендовали судью 19-го арбитражного апелляционного суда Максима Воскобойникова, однако о его назначении не сообщалось.