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Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Черноземье

Арбитражный суд Курской области впервые за пять лет возглавил постоянный председатель

Александр Костерин стал председателем Арбитражного суда Курской области
Председателем Арбитражного суда Курской области назначен Александр Костерин. Его представил коллективу и руководителям взаимодействующих структур заместитель председателя Верховного суда России Игорь Крупнов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Председатель Арбитражного суда Курской области Александр Костерин

Председатель Арбитражного суда Курской области Александр Костерин

Telegram-канал губернатора Курской области Александра Хинштейна

По словам главы Курской области, последние пять лет у суда не было постоянного руководителя.

«В не самом приятном смысле поставили рекорд: не знаю, есть ли еще какой-то регион страны, где на протяжении пяти лет не было постоянного председателя первой арбитражной инстанции»,— написал господин Хинштейн.

Господин Костерин ранее работал в органах прокуратуры, был судьей Арбитражного суда Волгоградской области и заместителем председателя Арбитражного суда Севастополя.
Губернатор выразил надежду на принципиальную позицию суда при решении вопросов, связанных с возвратом незаконно выведенного из государственной собственности имущества и сносом незаконных объектов, в том числе для приведения в порядок городских улиц и площадей.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Костерина в качестве председателя Арбитражного суда Курской области еще в середине октября.
Должность председателя Арбитражного суда Курской области остается вакантной с конца 2021 года, после смерти Андрея Левашова. С сентября 2022-го обязанности руководителя суда исполнял Александр Шумаков. В 2025 году на этот пост рекомендовали судью 19-го арбитражного апелляционного суда Максима Воскобойникова, однако о его назначении не сообщалось.
Кабира Гасанова