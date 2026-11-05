Ректор Тамбовского госуниверситета погиб в ДТП с квадроциклом

Павел Моисеев родился в Тамбове. В 2010 году окончил факультет метрологической информатики Московского государственного технологического университета «Станкин». Годом ранее заочно окончил ТГУ по специальности «Финансы и кредит». В 2013- там же защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук по теме «Организационно-методический инструментарий обеспечения экономической безопасности агропромышленного региона».

Карьеру начал в 2007 году техником по планированию качества на московском заводе ЗИЛ. В 2008–2011 годах работал в банках — в Москве в Ситибанке, в Тамбове в Промсвязьбанке. В феврале 2011 года стал директором центра по обеспечению функционирования сайта ТГУ. Затем возглавил управление по корпоративной политике вуза. С сентября 2013 по октябрь 2014 года вернулся в Промсвязбанк на должность начальника отдела прямых продаж тамбовского офиса. В ноябре 2014 года стал заместителем проректора по экономико-правовым вопросам и инфраструктурному развитию — руководителем службы маркетинга и продаж ТГУ. С января 2016 года был начальником управления организационно-распорядительной деятельности. В феврале 2017 года был назначен на должность проректора по информатизации и инновационному развитию. Спустя полтора года стал проректором по управлению имущественным комплексом и инфраструктурному развитию. В апреле 2021 года получил пост проректора по цифровой трансформации, управлению имущественным комплексом и инфраструктурному развитию. В последний раз избрался в облдуму в сентябре 2026 года.