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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Черноземье

Ректор Тамбовского госуниверситета погиб в ДТП с квадроциклом

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Сегодня ночью в ДТП погиб 39-летний ректор Тамбовского госуниверситета имени Державина (ТГУ) и депутат облдумы Павел Моисеев. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД по региону. У него остались жена и дочь.
Ректор ТГУ имени Державина Павел Моисеев

Ректор ТГУ имени Державина Павел Моисеев

ТГУ имени Державина

Уточняется, что авария произошла в селе Тулиновка пригородного Тамбовского округа. По предварительным данным, господин Моисеев на квадроцикле врезался в металлическое ограждение и перевернулся.
Информацию о гибели ректора в ДТП подтвердил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. Он выразил соболезнования родным и близким Павла Моисеева.
В ТГУ также подтвердили информацию о смерти господина Моисеева, не говоря о причинах. «Мы привыкли видеть его в коридорах, на собраниях, на больших университетских событиях. Он знал не только цифры и планы, но и то, что по-настоящему важно студентам: как сложно бывает успеть все, как хочется, чтобы Державинский был не просто местом учебы, а местом, где тебя слышат. Его решения могли казаться строгими, но за ними всегда стояла забота о будущем вуза. Он верил в нас, и этим давал силы стараться быть лучше»,— отметили представители вуза, добавив, что сегодня в университете день скорби и тишины.
Павел Моисеев победил на выборах ректора ТГУ в начале 2023 года. С июля 2022 года он возглавлял вуз в качестве и. о. после смерти предыдущего руководителя Владимира Стромова, которому было 44 года.

Павел Моисеев родился в Тамбове. В 2010 году окончил факультет метрологической информатики Московского государственного технологического университета «Станкин». Годом ранее заочно окончил ТГУ по специальности «Финансы и кредит». В 2013- там же защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук по теме «Организационно-методический инструментарий обеспечения экономической безопасности агропромышленного региона».

Карьеру начал в 2007 году техником по планированию качества на московском заводе ЗИЛ. В 2008–2011 годах работал в банках — в Москве в Ситибанке, в Тамбове в Промсвязьбанке. В феврале 2011 года стал директором центра по обеспечению функционирования сайта ТГУ. Затем возглавил управление по корпоративной политике вуза. С сентября 2013 по октябрь 2014 года вернулся в Промсвязбанк на должность начальника отдела прямых продаж тамбовского офиса. В ноябре 2014 года стал заместителем проректора по экономико-правовым вопросам и инфраструктурному развитию — руководителем службы маркетинга и продаж ТГУ. С января 2016 года был начальником управления организационно-распорядительной деятельности. В феврале 2017 года был назначен на должность проректора по информатизации и инновационному развитию. Спустя полтора года стал проректором по управлению имущественным комплексом и инфраструктурному развитию. В апреле 2021 года получил пост проректора по цифровой трансформации, управлению имущественным комплексом и инфраструктурному развитию. В последний раз избрался в облдуму в сентябре 2026 года.

О том, на каком месте ТГУ расположился в рейтинге престижных вузов, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».
Алина Морозова