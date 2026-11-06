ФНС России отсудила у «Рудгормаша» Чекменева и его семьи 2,8 млрд рублей ущерба

Как следует из материалов дела, иск ФНС России поступил в суд 17 июля этого года и был принят к производству спустя пять дней под председательством судьи Бычкова А.В. Разбирательство, длившееся с августа по ноябрь, сопровождалось активной процессуальной борьбой: ответчики неоднократно подавали ходатайства, отзывы и возражения, пытаясь оспорить претензии фискального органа.