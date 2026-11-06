ФНС России отсудила у «Рудгормаша» Чекменева и его семьи 2,8 млрд рублей ущерба
Хамовнический районный суд Москвы полностью удовлетворил требования налоговой службы, взыскав солидарно с Анатолия Чекменева, членов его семьи и связанных с ними структур колоссальную сумму — 2,82 млрд руб. Это следует из данных суда.
В беседе с корреспондентом «Ъ-Черноземье» Анатолий Чекменев подтвердил намерение оспаривать вердикт и оценил свои шансы на успех:
«Обжаловать решение суда в Хамовниках будем. Хотя понимаем, что наши шансы ничтожны. Более развернутый комментарий возможен чуть позже»
Апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции уже зарегистрированы в вышестоящей инстанции, что запускает следующий этап этого налогового спора.
Как следует из материалов дела, иск ФНС России поступил в суд 17 июля этого года и был принят к производству спустя пять дней под председательством судьи Бычкова А.В. Разбирательство, длившееся с августа по ноябрь, сопровождалось активной процессуальной борьбой: ответчики неоднократно подавали ходатайства, отзывы и возражения, пытаясь оспорить претензии фискального органа.
Однако 3 ноября суд встал на сторону налоговой. Солидарная ответственность возложена на Анатолия Чекменева, М.А. Чекменева, К.А. Чекменева, И.А. Чекменеву, Е.А. Чекменеву, а также на А.М. Семикашева, М.А. Лымарь и ряд юридических лиц, включая АО «Объединенная промышленная компания», ООО «Техпромлит» и структуры «РГМ-Центр».
По версии истца, эти лица причастны к реализации масштабной схемы по уклонению от уплаты налогов через подконтрольные организации, что и причинило бюджету РФ многомиллиардный ущерб. В карточке дела также фигурируют ООО «Берландгрупп» и ООО «Средмашэкспорт».
В 2006 году в отношении Анатолия Чекменева возбудили уголовное дело по обвинениям в мошенничестве, преднамеренном банкротстве ОАО "Рудгормаш" и легализации преступных доходов. К концу 2024 года процедура банкротства была введена в отношении головной управляющей компании холдинга. В ноябре 2024-го Арбитражный суд Воронежской области признал банкротом ООО «Управляющая компания "Рудгормаш"»: тогда в реестр требований кредиторов было включено 2,1 млрд руб. задолженности перед 14 кредиторами. Параллельно с банкротствами управляющие пытались переложить долги на контролирующих лиц. В июне 2025 года временный управляющий «РГМ-Запчасти» (входит в машиностроительный холдинг «Рудгормаш») подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности Анатолия, Ирины, Елены, Кирилла и Максима Чекменевых, а также ряда других лиц и компаний .