Пока прибыли не прибыли

ВС рассмотрел корпоративный спор о правомерности взыскания дивидендов за период, когда компания была в убытке. История спора началась в июле 2020 года, когда на общем собрании акционеров завода его мажоритарий (владеет всеми акциями, кроме одной) проголосовал за выплату 1,93 млн руб. дивидендов за прошлый год. Но предприятие денежные средства не распределило, поскольку на тот момент стоимость чистых активов (165,2 млн руб.) была ниже размера уставного капитала завода в 195,93 млн руб. Такая ситуация сохранялась вплоть до конца 2024 года. После улучшения финансового положения компании акционер в апреле 2025-го подал в суд иск о взыскании дивидендов и процентов на них — в общей сложности 2,8 млн руб.