Пока прибыли не прибыли
Верховный суд запретил платить дивиденды за период пребывания компании в убытке
Верховный суд РФ (ВС) разъяснил, что компания не может распределять прибыль, если за отчетный период ее нет, даже в ожидании больших инвестиций. В рассмотренном ВС споре мажоритарный акционер завода проголосовал за выплату себе дивидендов, но предприятие отказалось перечислять деньги из-за нехватки чистых активов. Нижестоящие суды взыскали дивиденды в пользу мажоритария, отметив привлечение им финансирования для компании. Однако ВС отменил выплату.
ВС рассмотрел корпоративный спор о правомерности взыскания дивидендов за период, когда компания была в убытке. История спора началась в июле 2020 года, когда на общем собрании акционеров завода его мажоритарий (владеет всеми акциями, кроме одной) проголосовал за выплату 1,93 млн руб. дивидендов за прошлый год. Но предприятие денежные средства не распределило, поскольку на тот момент стоимость чистых активов (165,2 млн руб.) была ниже размера уставного капитала завода в 195,93 млн руб. Такая ситуация сохранялась вплоть до конца 2024 года. После улучшения финансового положения компании акционер в апреле 2025-го подал в суд иск о взыскании дивидендов и процентов на них — в общей сложности 2,8 млн руб.
В ходе процесса эмитент возражал, что закон об акционерных обществах (АО) запрещает распределять прибыль, если компания находится в состоянии финансовой нестабильности. Завод ссылался на 31 млн руб. непокрытого убытка по итогам первого полугодия 2020 года, когда и принималось решение о выплатах. Также ответчик считал пропущенным трехлетний срок исковой давности для взыскания.
Трактовки судов
Арбитражный суд Московской области иск акционера удовлетворил, посчитав, что завод злоупотребил правом. На том же собрании акционеров было одобрено привлечение заемного финансирования до 15 млрд руб.— то есть завод планировал получить значительные инвестиции и при этом отказывал в выплате сравнительно небольшой суммы дивидендов. Такое поведение суд счел противоречивым. Первая инстанция учла, что мажоритарий оказывал поддержку заводу, выдав заем на 7,5 млн руб. Срок исковой давности суд продлил из-за подписания актов сверки взаимных расчетов.
Апелляция же, напротив, отказала в иске, обосновав это тем, что не получившее объявленных дивидендов лицо вправе обратиться с требованием об их выплате только в течение трех лет. Однако окружная кассация вновь поддержала мажоритария, согласившись с недобросовестным поведением эмитента.
По жалобе завода дело передали в экономколлегию ВС, которая пришла к другим выводам. Коллегия судей разъяснила, что дивиденды формируются за счет чистой прибыли компании и для принятия решения о распределении прибыли закон устанавливает критерии, которым должно соответствовать юрлицо.
Размер чистых активов предприятия в этот период должен превышать величину уставного капитала и размер резервного фонда. Это необходимо, чтобы обеспечить интересы кредиторов и не допустить возможности дальнейшего ухудшения экономического состояния компании, пояснил ВС.
Однако в период принятия решения, отметила коллегия судей, стоимость чистых активов завода была меньше уставного капитала, поэтому акционеры не могли одобрить выплату дивидендов и их решение не имеет правовых последствий. А привлечение стороннего финансирования — «стандартная практика выхода из кризиса», которая не может влиять на оценку добросовестности эмитента, указал ВС. Если акционер кредитовал предприятие, это не дает ему права забирать дивиденды в обход закона об АО.
ВС оставил в силе решение апелляции об отказе мажоритарию. Экономколлегия исправила неточность апелляционного суда: тот ошибочно сослался на норму о «невостребованных дивидендах», о которых здесь речь не шла.
Логика закона
По закону об АО есть две группы ограничений, поясняет советник КА Delcredere Роман Жирнов: запрет на само объявление дивидендов и запрет на их фактическую выплату. Первая группа, объясняет юрист, блокирует принятие решения о распределении прибыли, например, если чистые активы меньше уставного капитала и резервов, не оплачены акции или у компании есть признаки банкротства. Вторая группа, продолжает господин Жирнов, касается ситуаций, когда дивиденды были одобрены правомерно, но позже финансовые показатели юрлица ухудшились. В таком случае, по его словам, выплата ставится на паузу, но, как только эти барьеры отпадут (в том числе при докапитализации), компания перечисляет деньги без повторного решения акционеров.
В деле завода речь шла о первой группе ограничений — мажоритарий принял решение, изначально не соответствовавшее закону, указывает Роман Жирнов. ВС ясно показал, что ст. 10 Гражданского кодекса РФ (недопустимость злоупотребления правом) не может использоваться для обхода императивной нормы о защите кредиторов, отмечает партнер Briefcase Law Office Григорий Волков. То есть, уточняет юрист, упрекать эмитента в противоречивом поведении не может акционер, который сам принял незаконное решение.
124,5 миллиарда рублей
взыскали российские арбитражные суды в 2025 году по искам, связанным с принадлежностью акций и реализацией прав акционеров (в том числе на дивиденды).
ВС разъяснил, что последующее улучшение финансового состояния предприятия имело бы значение, если бы дивиденды изначально были объявлены законно, если же нет, то последующее восстановление чистых активов такой дефект не устраняет, указывает юрист практики специальных проектов юрфирмы Vegas Lex Анна Абалакова. По ее словам, «это важно для практики, иначе у акционеров появился бы стимул принимать заведомо незаконные решения». Акционер не отвечает по долгам контролируемой им компании, поэтому если позволить ему забирать деньги при чистых активах ниже уставного капитала, то фактически платить за это будут кредиторы предприятия, объясняет смысл регулирования господин Волков.
Привлечение же финансирования говорит о том, что обществу не хватает денег, а не о том, что ему есть что распределять, указывает Григорий Волков. Госпожа Абалакова уточняет, что заемные средства не увеличивают размер чистых активов компании, так как одновременно увеличивают и активы, и обязательства. Роман Жирнов надеется, что теперь арбитражные суды будут тщательнее исследовать доказательства, касающиеся финансового состояния компании, и четче разграничивать категории ограничений на выплату дивидендов.