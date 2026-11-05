Пять человек погибли и 13 пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки
По данным регионального оперштаба, в поселке Отрадовский Краснояружского округа в результате атаки дрона на легковой автомобиль погибла семейная пара.
В Ракитянском округе, в районе села Солдатское, FPV-дрон ударил по микроавтобусу. От полученных ранений на месте скончались мужчина, женщина и восьмилетний мальчик.
В Борисовском округе в селе Стригуны при атаке беспилотника на частный дом пострадала мирная жительница, она продолжит лечение дома.
В Валуйском округе в селе Казинка из-за детонации БПЛА ранен мужчина. Еще три мирных жителя пострадали в селе Сухарево при атаке FPV-дрона на частный дом. С акубаротравмами они обратились в районную больницу.
В Грайворонском округе в селе Доброе FPV-дрон ударил по легковому автомобилю, пострадал мужчина, он находится на стационарном лечении в областной больнице. В селе Новостроевка-Первая при атаке FPV-дрона ранены две женщины — они также госпитализированы.
В Ракитянском округе в селе Солдатское дрон ударил по легковому автомобилю, пострадал мужчина. Он продолжит лечение амбулаторно.
В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка при детонации дрона ранен мужчина. В селе Ржевка FPV-дрон атаковал пассажирский микроавтобус, пострадал мирный житель. В селе Нижнее Березово-Второе из-за детонации БПЛА ранена женщина. В селе Архангельское дрон атаковал автомобиль, пострадал мужчина. В стационаре лечатся мирные жители, пострадавшие в Новой Таволжанке и Архангельском. Мужчина из Ржевки и женщина из Нижнего Березово-Второго продолжат лечение амбулаторно.
Удары наносились по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Грайворонскому, Губкинскому, Корочанскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому и Шебекинскому округам. ВСУ семь раз применяли артиллерию и 21 раз сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Расчеты ПВО и другие задействованные подразделения сбили и подавили 107 БПЛА.