Пять человек погибли и 13 пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

По данным регионального оперштаба, в поселке Отрадовский Краснояружского округа в результате атаки дрона на легковой автомобиль погибла семейная пара.

В Ракитянском округе, в районе села Солдатское, FPV-дрон ударил по микроавтобусу. От полученных ранений на месте скончались мужчина, женщина и восьмилетний мальчик.

В Борисовском округе в селе Стригуны при атаке беспилотника на частный дом пострадала мирная жительница, она продолжит лечение дома.

В Валуйском округе в селе Казинка из-за детонации БПЛА ранен мужчина. Еще три мирных жителя пострадали в селе Сухарево при атаке FPV-дрона на частный дом. С акубаротравмами они обратились в районную больницу.

В Грайворонском округе в селе Доброе FPV-дрон ударил по легковому автомобилю, пострадал мужчина, он находится на стационарном лечении в областной больнице. В селе Новостроевка-Первая при атаке FPV-дрона ранены две женщины — они также госпитализированы.

В Ракитянском округе в селе Солдатское дрон ударил по легковому автомобилю, пострадал мужчина. Он продолжит лечение амбулаторно.