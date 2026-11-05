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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Черноземье

Пять человек погибли и 13 пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За минувшие сутки ВСУ 152 раза атаковали территорию Белгородской области. В результате ударов погибли пять мирных жителей, в том числе ребенок, еще 13 человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев.

Егор Снетков / Коммерсантъ

  • По данным регионального оперштаба, в поселке Отрадовский Краснояружского округа в результате атаки дрона на легковой автомобиль погибла семейная пара.

  • В Ракитянском округе, в районе села Солдатское, FPV-дрон ударил по микроавтобусу. От полученных ранений на месте скончались мужчина, женщина и восьмилетний мальчик.

  • В Борисовском округе в селе Стригуны при атаке беспилотника на частный дом пострадала мирная жительница, она продолжит лечение дома.

  • В Валуйском округе в селе Казинка из-за детонации БПЛА ранен мужчина. Еще три мирных жителя пострадали в селе Сухарево при атаке FPV-дрона на частный дом. С акубаротравмами они обратились в районную больницу.

  • В Грайворонском округе в селе Доброе FPV-дрон ударил по легковому автомобилю, пострадал мужчина, он находится на стационарном лечении в областной больнице. В селе Новостроевка-Первая при атаке FPV-дрона ранены две женщины — они также госпитализированы.

  • В Ракитянском округе в селе Солдатское дрон ударил по легковому автомобилю, пострадал мужчина. Он продолжит лечение амбулаторно.

  • В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка при детонации дрона ранен мужчина. В селе Ржевка FPV-дрон атаковал пассажирский микроавтобус, пострадал мирный житель. В селе Нижнее Березово-Второе из-за детонации БПЛА ранена женщина. В селе Архангельское дрон атаковал автомобиль, пострадал мужчина. В стационаре лечатся мирные жители, пострадавшие в Новой Таволжанке и Архангельском. Мужчина из Ржевки и женщина из Нижнего Березово-Второго продолжат лечение амбулаторно.

Удары наносились по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Грайворонскому, Губкинскому, Корочанскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому и Шебекинскому округам. ВСУ семь раз применяли артиллерию и 21 раз сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Расчеты ПВО и другие задействованные подразделения сбили и подавили 107 БПЛА.

Согласно сводке Минобороны РФ, за прошедшую ночь над Россией уничтожили 496 беспилотников. В частности, их сбили над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской областями.
За предыдущие сутки Белгородскую область атаковали 89 раз. ВСУ шесть раз обстреливали регион из реактивных систем залпового огня и артиллерии, силы ПВО сбили и подавили 149 дронов. В Белгороде и Ракитянском округе пострадали шесть человек, включая троих детей.
Мария Свиридова