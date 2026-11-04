Главу «Орелгосзаказчика» Александра Ященко и его экс-зама отправили в СИЗО
Советский районный суд Орла удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для начальника казенного учреждения Орловской области «Орелгосзаказчик» Александра Ященко. Информация появилась в судебной картотеке. Решение 3 ноября вынесла судья Лидия Матюшина.
По данным картотеки, также 3 ноября под стражу был отправлен Дмитрий Штыков, который до апреля 2025 года занимал пост первого заместителя начальника «Орелгосзаказчика».
Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что Александр Ященко мог быть задержан по подозрению в превышении полномочий (ст. 286 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Официальных комментариев от полиции и регионального правительства области не поступало.
Сотрудники казенного учреждения ранее не раз становились фигурантами уголовных дел. Так, в конце 2022 года экс-руководителю «Орелгосзаказчика» Алексею Васильеву назначили два с половиной года колонии-поселения. Летом того же года 12 месяцев принудительных работ получил бывший главный специалист отдела строительного контроля. Еще один бывший руководитель «Орелгосзаказчика» и по совместительству экс-глава областного департамента строительства и ЖКХ Денис Блохин был приговорен к условному сроку. Все их осудили за превышение должностных полномочий.