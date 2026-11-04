Главу «Орелгосзаказчика» Александра Ященко и его экс-зама отправили в СИЗО

Сотрудники казенного учреждения ранее не раз становились фигурантами уголовных дел. Так, в конце 2022 года экс-руководителю «Орелгосзаказчика» Алексею Васильеву назначили два с половиной года колонии-поселения. Летом того же года 12 месяцев принудительных работ получил бывший главный специалист отдела строительного контроля. Еще один бывший руководитель «Орелгосзаказчика» и по совместительству экс-глава областного департамента строительства и ЖКХ Денис Блохин был приговорен к условному сроку. Все их осудили за превышение должностных полномочий.