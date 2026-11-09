Число погибших при взрыве на заводе в турецком Измире достигло 16
Число погибших при взрыве на заводе в турецком Измире возросло до 16 человек, сообщает газета Sabah. Еще 13 человек пострадали — двое из них находятся в критическом состоянии.
На данный момент продолжается разбор завалов. Под ними могут находиться еще четыре человека, передает газета. К предприятию направлены пожарные и врачи.
Взрыв на металлургическом заводе HABA произошел днем 9 ноября. По данным компании, инцидент произошел во время литья жидкой стали: мостовой кран рухнул в электродуговую печь. На смене из-за планового ремонта находились только 20 из более чем 300 сотрудников. В связи со взрывом задержаны пять человек. Предположительно, причиной инцидента стала халатность.