Новолипецкий металлургический комбинат отсудил у РЖД 240 млн рублей
Арбитражный суд города Москвы удовлетворил два иска ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК; контролируется Владимиром Лисиным; основная площадка в Липецке) к ОАО «РЖД». Сумма требований НЛМК составляла 239,9 млн руб. Оба иска касались взыскания неосновательного обогащения. Информация об этом появилась в картотеке.
Суд также взыскал с ответчика расходы на оплату государственной пошлины — суммарно свыше 2,1 млн руб. Опубликованы только резолютивные части решений, поэтому более подробная информация пока отсутствует. Ответчик может обжаловать решения в течение месяца.
«Ъ-Черноземье» писал об этих и еще двух исках НЛМК к РЖД в начале апреля. Также комбинатом были поданы заявления с требованиями на 29,8 млн руб. и 114,5 млн руб.
Всего в судебной картотеке сейчас представлены 285 арбитражных дел, в которых НЛМК выступает истцом, а РЖД — ответчиком. В частности, в начале октября сообщалось, что комбинат добился взыскания 60 млн руб. неустойки по двум искам. А в конце сентября стало известно, что суд взыскал с РЖД свыше 70 млн руб. пени за просрочку доставки порожних вагонов.