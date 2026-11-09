В ЕС сообщили об ускорении работы над Центром морской безопасности в Черном море

Глава Еврокомиссии напомнила, что идея создания центра была впервые представлена в стратегии Евросоюза по Черноморскому региону в середине 2025 года. По ее словам, с тех пор ситуация ухудшилась гораздо стремительнее, чем прогнозировалось. Урсула фон дер Ляйен призвала Румынию, Болгарию и Турцию наладить более тесное морское сотрудничество.