В ЕС сообщили об ускорении работы над Центром морской безопасности в Черном море
Евросоюз ускорил работу по созданию Центра морской безопасности в Черном море. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она призвала действовать в вопросах обороны и безопасности максимально оперативно.
«По согласованию с Румынией и Болгарией мы ускоряем работу над созданием Центра морской безопасности в Черном море. Проект предусматривает четкие сроки реализации и целевое финансирование в размере €50 млн»,— сказала Урсула фон дер Ляйен на совместной с президентом Румынии Никушором Даном пресс-конференции (трансляцию вел телеканал Romania TV).
Глава Еврокомиссии напомнила, что идея создания центра была впервые представлена в стратегии Евросоюза по Черноморскому региону в середине 2025 года. По ее словам, с тех пор ситуация ухудшилась гораздо стремительнее, чем прогнозировалось. Урсула фон дер Ляйен призвала Румынию, Болгарию и Турцию наладить более тесное морское сотрудничество.
С июля в Черном море участились случаи атак на суда и инфраструктуру, обеспечивающую экспорт нефти и зерна. Кроме того, под удар попадают гражданские суда, танкеры и газовозы. По оценкам ЕС, экономические потери Украины от приостановки экспорта через порты акватории составляют €60 млн в день.