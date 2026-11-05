После атак БПЛА воронежским производствам предложили займы под 6%

По его словам, программу разработали после атак на логистические центры, однако круг получателей не стали ограничивать этим направлением. Для пострадавшего бизнеса из других отраслей предусмотрены займы до 1 млн руб. под 8% годовых. Без залога можно привлечь до 1 млн руб. под 10% независимо от отрасли.