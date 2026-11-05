После атак БПЛА воронежским производствам предложили займы под 6%
Фонд развития предпринимательства Воронежской области предлагает пострадавшим от атак беспилотников производственным предприятиям займы до 2 млн руб. под 6% годовых. Программу утвердили 1 октября. Об условиях поддержки рассказал заместитель руководителя фонда Кирилл Гордон на сессии «Механизмы привлечения государственного финансирования. Развитие промышленной кооперации» Воронежского промышленного форума, которую 5 ноября посетил корреспондент «Ъ-Черноземье».
По его словам, программу разработали после атак на логистические центры, однако круг получателей не стали ограничивать этим направлением. Для пострадавшего бизнеса из других отраслей предусмотрены займы до 1 млн руб. под 8% годовых. Без залога можно привлечь до 1 млн руб. под 10% независимо от отрасли.
На момент выступления за такой поддержкой обратились две организации. Обе заявки находятся на рассмотрении и предполагают беззалоговое финансирование в пределах 1 млн руб. каждая. Решения о выдаче средств пока не приняты.
Для получения поддержки, пояснил господин Гордон, необходимо подтвердить ущерб и подготовить краткое технико-экономическое обоснование восстановления бизнеса. В случае утраты товаров на маркетплейсе потребуется справка платформы.
Помимо специальной программы, фонд предоставляет производственным предприятиям займы до 5 млн руб. под 8–12% годовых. Ставка зависит от обеспечения.
По словам заместителя руководителя фонда, заявки стараются рассматривать в течение пяти рабочих дней. Доля одобрений по программам фонда обычно превышает 90%.
Промышленные предприятия в регионе периодически попадают под удары БПЛА ВСУ. Например, как сообщал «Ъ-Черноземье», при массированной атаке беспилотников на Воронежскую область 26 октября произошли возгорания на нескольких промышленных предприятиях. Ранее, в ночь на 5 июня, на юге региона были повреждены остекление и техническое помещение предприятия. Работу производственного участка приостановили до завершения обследования.