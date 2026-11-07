«Если говорит, что ни разу не ошибался, бегите от него»
Воронежский губернатор Александр Гусев раскрыл управленческие секреты
Губернатор Воронежской области Александр Гусев 6 ноября принял участие в бизнес-завтраке в рамках XII Управленческой платформы имени В. Н. Эйтингона, ответив на вопросы о кадровом резерве, эффективности чиновников и проблемах госуправления. Глава области начал общение с неожиданного заявления. В течение всей встречи он предельно откровенно отвечал как на злободневные вопросы, так и на философские. После завтрака началась пленарка, правда, уже без участия первого лица региона.
«Сегодня первый день за последние, наверное, несколько лет, когда по нашему региону не работал ни один беспилотник»,— открыл встречу господин Гусев, комментируя текущую обстановку. Приезд главы региона на форум не анонсировался заранее, поэтому его участие именно в бизнес-завтраке XII Управленческой платформы оставалось интригой для организаторов и гостей. Общение строилось вокруг вопросов участников, на которые губернатор отвечал, делясь личными оценками.
Одной из тем обсуждения стал кадровый резерв для госуправления. По словам губернатора, в регионе делают ставку на поиск заинтересованных людей, а не на формальные количественные показатели. «Я однажды был в продвинутом регионе... мне специалист, который занимается кадрами, с гордостью показывал планшеты: “У меня 42 тысячи желающих находиться в кадровом резерве, а в резерве находится 20 тысяч человек”. А у нас в кадровом резерве 24 человека, я каждого знаю в лицо. Поэтому важно не просто применять формальный подход количественный, отчеты писать, какие мы молодцы, а важно найти этих заинтересованных людей»,— рассказал глава региона.
Он также признал, что в прошлом власти региона упустили формат подготовки управленцев: «Мы считали, что сможем всегда найти в бизнесе людей, готовых заниматься госуправлением». По его мнению, главное требование к ним — инициативность и умение думать.
Один из кадровых резервов господин Гусев видит в повышении производительности труда.
Для удержания кадров в Воронеже, по мнению главы региона, необходимо повышать престиж местных вузов и создавать комфортную городскую среду. «Качество жизни и комфортная городская среда, чтобы молодежи было интересно жить в этом городе... Мы люди разного поколения, решение принимаем мы, а страдают от этого они. Нужно всегда опираться на мнение специалистов, если какие-то большие проекты делаем, связанные с общественными пространствами либо с культурой»,— резюмировал губернатор.
«Мне часто говорят: “Вот давайте сделаем так, чтобы к нам поехали туристы”. Слушайте, да это побочный совершенно процесс. Давайте сделаем так, чтобы наши люди были довольны, те, кто здесь живет»,— сказал Александр Гусев.
Когда разговор по инициативе одного из слушателей зашел о «собственных ошибках» главы региона, Александр Гусев признал, что за всю жизнь их, наверное, было немало. «Вот не ошибся в выборе семейных отношений. Вот точно»,— добавил он. Говоря уже о годах работы губернатором, глава региона вновь сосредоточился на кадровых вопросах, приведя их в качестве примера.
Самих таких ошибок, по его оценке, было немного, и большую часть уже исправили.
«Что-то в стадии исправления находится сейчас еще. Решение окончательно не принято, но готовится»,— сообщил господин Гусев. Из зала прозвучала реплика: «Мы поняли, речь идет про 10% сокращение» [штата чиновников и госслужащих правительства региона]. Однако губернатор отверг такую трактовку: «Не-не-не-не, мы же говорим про неэффективных. Да, и про ошибки». Имена не прозвучали.
К заявлениям любых управленцев о собственной безошибочности глава региона предложил выпускникам менеджерской программы относиться с недоверием. «Если человек говорит, что он ни разу не ошибался, бегите от него, этот человек хочет вас обмануть и что-то там от вас поиметь»,— предупредил он. При этом критических ошибок, которые привели бы к большим негативным последствиям, Александр Гусев за собой пока не замечал.
Еще одной из тем беседы главы региона с управленцами стали последствия санкций, в том числе неочевидные. Препятствие для технологического развития господин Гусев, по его словам, видит в утрате доступа к зарубежным технологиям. «Мы лишились доступа к новым технологиям, вырабатываемым в других государствах. На десятилетия, скорее всего. Эти взаимоотношения с Европой потеряли. <…> Китайцы — они всегда были осторожны, поэтому надеяться, что они нам позволят к их технологиям прикоснуться, не стоит»,— заявил спикер. Для преодоления разрыва, по его мнению, необходим короткий путь, основанный на адаптации имеющейся технической документации к российской сырьевой базе и оборудованию. «Китайцы это сделали за пять-семь лет».
Говоря об эффективности госуправления, Александр Гусев указал на системную проблему. «На мой взгляд, это тотальное недоверие между уровнями власти. Если так образно сказать, то у нас на 100 читающих один пишущий. У нас из-за вот такого формата недоверительного взаимодействия очень много людей, которые якобы занимаются анализом и контролем. На самом деле это пустые хлопоты»,— заявил губернатор. По его мнению, из-за избыточного контроля и большого количества проверяющих структур, включая общественные организации, живущие за счет бюджета, страдает скорость принятия решений.
«На мой взгляд, доверие — это то, чего не хватает сейчас в системе госуправления. И оптимизации численности. Я всегда всем своим коллегам говорю: “Мы имеем завышенную численность”. Под новую задачу берем нового человека»,— заключил Александр Гусев.
Губернатор поделился парой собственных управленческих секретов, которые он применяет в облправительстве. Так, разногласия между руководителями господин Гусев не считает безусловным основанием для кадровых перестановок. По его мнению, «разумный производственный конфликт идет на пользу команде»: несогласие с подходами коллеги может мотивировать работать эффективнее. «Поэтому легкий производственный конфликт — в этом ничего страшного нет. И на нашей площадке, в правительстве, он присутствует. Я этого тоже не скрываю»,— признал губернатор.
Вмешиваться, по его словам, необходимо, лишь когда конфликт начинает мешать добиваться результата. Если неправа одна из сторон, следует «принимать жесткие решения по этому руководителю, не церемониться».
Если же основания для критики есть в отношении обоих участников, нужны «более мягкие решения, чтобы обоих сохранить».
Поэтому немедленно убирать одного из конфликтующих руководителей, по мнению господина Гусева, бессмысленно. «Нужно просто понять, насколько это глубоко и мешает ли это по-настоящему работе»,— пояснил он. Если не мешает, разногласия могут обеспечивать «взаимный контроль там друг за дружкой», что губернатор считает важным и для своей команды.
«И нельзя резких категоричных решений принимать, если вы видите, что обе стороны, ну, не совсем правы в этом конфликте»,— заключил Александр Гусев.
На вопрос из зала о самом сложном в работе губернатор ответил, что ему нелегко выступать в роли просителя, чего иногда требуют интересы Воронежской области. «Я не умею просить. И поэтому мне сложно с вышестоящим начальством общаться. Езжу, чего-то прошу — денег, объектов, какой-то поддержки. Мне сложно заниматься этим в силу характера»,— поделился господин Гусев.
Лоббирование отдельных решений, по мнению господина Гусева, мешает эффективному распределению ресурсов. «Я сторонник того, что лоббизм — это зло. Даже лоббизм со слезами на глазах, когда приходят, плачут, там все пропало — это тоже зло. Нужно все-таки стремиться к плановости распределения ресурсов и процессов развития»,— рассудил глава Воронежской области.
После встречи в рамках промфорума началось пленарное заседание «Индустрия интеллекта: от автоматизации производства к человеку будущего», но на него губернатор уже не остался. Вместо главы региона хедлайнерами выступили заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев и депутат Госдумы Александр Сидякин. Спикеры рассуждали об ИИ и кадрах — темах, являющихся лейтмотивом форума уже не первый год.