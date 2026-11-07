«Если говорит, что ни разу не ошибался, бегите от него»

Еще одной из тем беседы главы региона с управленцами стали последствия санкций, в том числе неочевидные. Препятствие для технологического развития господин Гусев, по его словам, видит в утрате доступа к зарубежным технологиям. «Мы лишились доступа к новым технологиям, вырабатываемым в других государствах. На десятилетия, скорее всего. Эти взаимоотношения с Европой потеряли. <…> Китайцы — они всегда были осторожны, поэтому надеяться, что они нам позволят к их технологиям прикоснуться, не стоит»,— заявил спикер. Для преодоления разрыва, по его мнению, необходим короткий путь, основанный на адаптации имеющейся технической документации к российской сырьевой базе и оборудованию. «Китайцы это сделали за пять-семь лет».