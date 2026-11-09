Закрытие заправили лимитом

В активах компании находятся не только АЗС, но и собственный парк бензовозов, а также нефтебаза. Сейчас лишь треть заправок в России принадлежит так называемым вертикально интегрированным компаниям, остальные — частные. И больше всего их расположено в регионах. Однако независимые игроки сейчас испытывают проблемы, а сокращение сектора может привести не только к повышению цен, но и к дефициту бензина из-за паники, отмечает эксперт топливного рынка Анастасия Бунина: