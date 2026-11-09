Закрытие заправили лимитом
К чему приведет сокращение независимого сектора АЗС
Одну из крупнейших независимых сетей АЗС «Трасса» могут выкупить федеральные игроки. Такую возможность в разговоре с “Ъ FM” допустили эксперты рынка. 8 ноября больше 50 станций под управлением компании «Евротранс» прекратили свою работу. В столичном регионе «Трасса» занимала второе место по объему продаж среди независимых операторов.
В активах компании находятся не только АЗС, но и собственный парк бензовозов, а также нефтебаза. Сейчас лишь треть заправок в России принадлежит так называемым вертикально интегрированным компаниям, остальные — частные. И больше всего их расположено в регионах. Однако независимые игроки сейчас испытывают проблемы, а сокращение сектора может привести не только к повышению цен, но и к дефициту бензина из-за паники, отмечает эксперт топливного рынка Анастасия Бунина:
«“Трасса” не справилась с финансовой нагрузкой: у них очень много лизинга, который нужно обслуживать; дополнительным грузом ложатся налоги, зарплаты и прочие обязательные платежи. Плюс, конечно, сыграли свою роль летние колебания на рынке нефтепродуктов. Они достаточно серьезно ударили по очень многим (в первую очередь независимым) сетям АЗС. Но самый интересный актив, который у них есть, — это нефтебазы, нефтехранилища.
Эта покупка может быть интересна даже для любого федерального оператора.
Может ли это привести к монополизации рынка, зависит от того, есть ли прилеты, допустим, по нефтеперерабатывающим заводам федеральных сетей. Если прилетов нет, то, соответственно, топливо спокойно выдается третьим лицам, сторонним продавцам, трейдерам. А если же проблемы с топливом есть, то, конечно же, никакая федеральная структура выдавать нефтепродукты в чужие руки не будет.
Запас прочности у независимых АЗС зависит от того, насколько большие ресурсные у них базы, насколько заполнены объемы нефтепродуктохранилищ. Очень многое зависит от менеджмента. Если владелец сети АЗС понимает, что получить топливо в ближайшее время не сможет, ему придется вводить ручной режим управления АЗС, сдерживать некоторые объемы реализации. Это, конечно же, будет вызывать паническое настроение у населения, у обычных обывателей».
Еще в начале сентября 2026-го «Евротранс» допустила дефолт по всем десяти выпускам публичных облигаций. На фоне изъятия заправок акции компании на Мосбирже подешевели более чем на 20% — до 17 руб. Иск о банкротстве компании арбитражный суд рассмотрит 12 ноября. Сеть «Трасса» могут выкупить и частные владельцы, допускает директор по стратегическому развитию сети АЗС Evecta Максим Белов:
«Актив стал привлекательным, потому что локации у “Трассы” в очень трафиковых местах: это центральная часть России, в основном Москва и Московская область. Сомнений нет, что там найдутся интересанты. Одну АЗС, даже занизив стоимость с учетом того, что объект нужно модернизировать, можно продать за 50-40 млн руб. Вот и посчитайте примерно, какова общая стоимость будет.
Скорее всего, заправки будут пакетно предлагать, оптом.
Но если все же в розницу — может быть, кто-то из независимых дерзнет несколько АЗС прикупить. Но все же зависит от того, как выглядеть будет актив. Если у него будут долги, то, может быть, объект будет не очень привлекательным.
Вряд ли частный бизнес, независимые игроки в итоге вложатся в такой бизнес с учетом турбулентности рынка. Сама бизнес-модель, как показал 2026 год, крайне неустойчива. А государство, конечно, не с должным вниманием относится именно к независимым участникам рынка и в любой момент может оставить их один на один со всеми сложностями».
9 ноября оперативный штаб Ленобласти рекомендовал ввести в регионе лимит на продажу бензина и дизеля в связи с ограничениями на объемы отпуска топлива со стороны некоторых вертикально интегрированных нефтяных компаний. Накануне, 8 ноября, об ограничениях заявляли в Архангельской области и Забайкальском крае.
На заправках «Роснефти», как сообщают СМИ, лимиты ввели по всей стране, в том числе и в Москве. Заправить в бак за один раз можно 30 л топлива в городе и 50 л на трассах. На некоторых АЗС допускается заправить также до 20 л бензина в канистру.