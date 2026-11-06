Белгородский министр здравоохранения Андрей Иконников покинул пост

«За эти годы мы вместе с медицинским сообществом и пациентами достигали результатов в повышении качества и доступности медицинской помощи. <…> Да, не всегда все получалось по разным причинам, но мы делали все, чтобы здравоохранение области только развивалось»,— отметил экс-чиновник.