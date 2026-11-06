Белгородский министр здравоохранения Андрей Иконников покинул пост
Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников ушел в отставку. 6 ноября стало его последним рабочим днем на этой должности. Об этом в своих социальных сетях сообщил сам господин Иконников. О кадровых перестановках в руководстве ведомства и новом месте работы экс-министра пока неизвестно.
«За эти годы мы вместе с медицинским сообществом и пациентами достигали результатов в повышении качества и доступности медицинской помощи. <…> Да, не всегда все получалось по разным причинам, но мы делали все, чтобы здравоохранение области только развивалось»,— отметил экс-чиновник.
Андрей Иконников родился в 1983 году в селе Большебыково Красногвардейского района Белгородской области. В 2008 году окончил Воронежскую государственную медицинскую академию (ныне — Воронежский государственный медицинский университет) имени Бурденко по специальности «Лечебное дело» и ординатуру по неврологии. Работал врачом-неврологом в Воронежской городской больнице и Алексеевской центральной районной больнице (ЦРБ) в Белгородской области. С 2014 года руководил Красногвардейской ЦРБ, а в 2019-м возглавил Белгородскую детскую областную клиническую больницу.
В феврале 2021 года господин Иконников был назначен начальником департамента здравоохранения Белгородской области. В январе 2022-го в связи с реорганизацией структуры регионального правительства его должность была переименована в министра здравоохранения Белгородской области.