Хинштейн назвал вакханалией ситуацию с рекламой в Курске и заподозрил коррупцию

Губернатор напомнил участникам заседания, что в прошлом году ему пришлось вмешаться в ситуацию с городскими торгами по наружной рекламе, где победителей определяли из тех, кто раньше подаст заявку, не используя критерий величины предложения участников. Владельцам незаконных щитов глава региона рекомендовал убрать их самостоятельно. Также он раскритиковал слова мэра Курска Евгения Маслова о том, что демонтаж самовольных конструкций не ведется должным образом из-за нехватки средств. Господин Хинштейн назвал такую модель «замкнутым кругом», при котором денег не хватает, «потому что их не собирают».