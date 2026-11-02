Хинштейн назвал вакханалией ситуацию с рекламой в Курске и заподозрил коррупцию
Губернатор Курской области Александр Хинштейн анонсировал «системное наведение порядка» в части размещения рекламных конструкций в областном центре. Глава региона подчеркнул, что часть рекламных щитов в Курске стоит незаконно, а часть статичных щитов была заменена на цифровые экраны. Вопрос обсуждался на еженедельном совещании в облправительстве 2 ноября.
«Я далек от мысли, что происходящая вакханалия на этом рынке является следствием просто бесконтрольности. Я твердо убежден, что в основе этого лежат какие-то интересы, коррупционные связи и тому подобное»,— заявил господин Хинштейн.
Губернатор напомнил участникам заседания, что в прошлом году ему пришлось вмешаться в ситуацию с городскими торгами по наружной рекламе, где победителей определяли из тех, кто раньше подаст заявку, не используя критерий величины предложения участников. Владельцам незаконных щитов глава региона рекомендовал убрать их самостоятельно. Также он раскритиковал слова мэра Курска Евгения Маслова о том, что демонтаж самовольных конструкций не ведется должным образом из-за нехватки средств. Господин Хинштейн назвал такую модель «замкнутым кругом», при котором денег не хватает, «потому что их не собирают».
«Начинаем заниматься системным наведением порядка в части рекламы: будем проводить не конкурсы, а аукционы, увеличим базовую ставку за пользование рекламным местом, учитывая, что она не меняется уже восемь лет, проанализируем прозрачность заработных плат. Координация этой работы поручается правительству области»,— написал господин Хинштейн в «Максе» по итогам совещания.
Евгению Маслову поручено подготовить список адресов, которые первыми будут вынесены на торги. Координировать работу на региональном уровне будет заместитель губернатора Виктория Алимпиева.
В 2025 году УФАС признало незаконным конкурс на размещение 80 билбордов в Курске, который Александр Хинштейн назвал «договорняком» и призвал отменить. Как выяснил «Ъ-Черноземье», публичной критике господина Хинштейна предшествовала жалоба от принадлежащего Wildberries и Russ рекламного агентства на условия конкурса, в котором победу могли присудить за факт подачи заявки первым. Антимонопольщики оперативно отменили торги на 3 млн руб.