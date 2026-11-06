Итальянская компания добивается прекращения прав белгородской ГК «Эфко» на товарный знак

В пресс-службе ГК «Эфко» «Ъ-Черноземье» рассказали, что несколько месяцев назад представители Antimo Caputo S.r.l. обратились в группу с просьбой о прекращении прав на товарный знак «Нувола/Nuvola» из-за того, что тот не используется. Производитель продуктов питания пошел на встречу и отозвал регистрацию в нескольких категориях, которые не планируется использовать в проектах. При этом в «Эфко» настояли на сохранении категорий, которые потенциально могут быть реализованы. Например, в растительных маслах, пищевых ингредиентах и растительном молоке.