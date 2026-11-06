Итальянская компания добивается прекращения прав белгородской ГК «Эфко» на товарный знак
Итальянская Antimo Caputo S.r.l. подала иск к белгородской ГК «Эфко»
В Арбитражный суд Белгородской области поступил иск итальянской компании Antimo Caputo S.r.l. к местному АО «Эфко» (одно из основных юрлиц одноименной ГК, одного из крупнейших производителей продуктов питания в России). Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.
Иск еще не принят к производству. Третьим лицом указан Роспатент.
В пресс-службе ГК «Эфко» «Ъ-Черноземье» рассказали, что несколько месяцев назад представители Antimo Caputo S.r.l. обратились в группу с просьбой о прекращении прав на товарный знак «Нувола/Nuvola» из-за того, что тот не используется. Производитель продуктов питания пошел на встречу и отозвал регистрацию в нескольких категориях, которые не планируется использовать в проектах. При этом в «Эфко» настояли на сохранении категорий, которые потенциально могут быть реализованы. Например, в растительных маслах, пищевых ингредиентах и растительном молоке.
«Antimo Caputo этого показалось недостаточно, поэтому решение вопроса перешло в судебную плоскость»,— заключили в «Эфко».
Представители ГК пообещали предоставить «Ъ-Черноземье» более подробную информацию о причинах подачи иска позднее.
Летом 2025 года Суд по интеллектуальным правам частично удовлетворил требования индивидуального предпринимателя (ИП) из Башкортостана Азамата Ибатуллина в споре с «Эфко» о правовой охране товарного знака «Живое масло». В частности, суд признал недействительным решение Роспатента, который отказал заявителю в удовлетворении возражения против регистрации товарного знака. Согласно арбитражной картотеке, ведомство и ИП обжаловали это решение, но оно устояло в кассации. Верховный суд отказался пересматривать спор.
Как «Эфко» добилась прекращения продажи в Белоруссии масла со «скопированным» дизайном — в публикации «Ъ-Черноземье».