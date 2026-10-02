Главные новости за 28 сентября — 2 октября. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Саратовская область

Михаил Орлов избран председателем Саратовской городской думы.

Вячеслав Володин возглавил Госдуму в третий раз подряд.

Квартиру бывшего саратовского министра за 34 млн руб. могут изъять в доход государства.

Лидер Саратовских эсеров Вячеслав Калинин не попал в Госдуму.

Инвестиции в новый животноводческий комплекс под Саратовом превысили 1,6 млрд руб.

Суд арестовал счета саратовской агрофирмы «Рубеж» по иску на 23,7 млн рублей.

План по отлову собак в Саратовской области сокращен почти на 12%.

Ввод жилья в Саратовской области упал на 22% за восемь месяцев.

На дом для педагогов в Хвалынске выделят 120 млн рублей.

В Саратове в 10 раз урезали выплаты семьям погибших участников СВО и ввели для осужденных.

В Энгельсском районе реорганизовали структуру местной администрации.

В мэрии Саратова сменился куратор общественных отношений.

В Саратовской области назначен и. о. министра региональной и муниципальной политики.

В Саратовской области в 6 раз увеличили финансирование ремонта домов после атак БПЛА.

Волгоградская область

СК расследует дело об атаке ВСУ на Волгоградскую область.

Камышинский молокозавод «Любимый город» сообщил о признаках банкротства.

У экс-главы села под Волгоградом изъяли BMW X6 и более 4 млн руб. в доход государства.

Волгоградский облсуд поддержал приговор экс-главе Еланского района за взятку коттеджем.

Дело бойца поп-ММА Святослава Коваленко об осквернении мемориала в Волгограде ушло в суд.

Суд в Волгограде рассмотрит дело о хищении 27 млн руб. на Райгородской оросительной системе.

Подрядчика больницы №1 в Волгограде подозревают в хищении бюджетных 50 млн.

«Волгоградавтодор» закупит дизтопливо и бензин за 85 млн рублей.

Волгоградские компании сократили выручку на 10% за 2025 год.

Место волгоградского губернатора в Госдуме займет ветеран СВО Игорь Воробьев.

Пензенская область

Суд в Пензе отказал SMEC в передаче техники по спору с «Олимпией» на $4,55 млн.

Экс-руководителя пензенского техникума осудили за махинации с госконтрактом.

Павел Маслов назначен заместителем губернатора Пензенской области.

Пензенское УФАС возбудило дело против сети АЗС «Азимут».

Промпроизводство в Пензенской области выросло на 6% за восемь месяцев.

Астраханская область

Суд оставил в силе взыскание 48 млн рублей за непостроенный центр в Нариманове.

Апелляция отказала прокуратуре в изъятии астраханской ТЭЦ «Северная».

Суд в Астрахани признал законными торги на песок за 23 млн рублей.

Астраханская судоходная компания попала под санкции США.

В Астрахани продают старинную ночлежку за 48,7 млн рублей.

Задолженность ЖКХ Астраханской области за электроэнергию стала максимальной за пять лет.

Запрет на вылов воблы в Астраханской области могут продлить на 2027 год.

Крупный бизнес Астраханской области потерял 23% выручки в 2025 году.

Порты Астраханской области увеличили грузооборот на 72%.

Нина Шевченко