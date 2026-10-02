Главные новости за 28 сентября — 2 октября. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань
Саратовская область
Михаил Орлов избран председателем Саратовской городской думы.
Вячеслав Володин возглавил Госдуму в третий раз подряд.
Квартиру бывшего саратовского министра за 34 млн руб. могут изъять в доход государства.
Лидер Саратовских эсеров Вячеслав Калинин не попал в Госдуму.
Инвестиции в новый животноводческий комплекс под Саратовом превысили 1,6 млрд руб.
Суд арестовал счета саратовской агрофирмы «Рубеж» по иску на 23,7 млн рублей.
План по отлову собак в Саратовской области сокращен почти на 12%.
Ввод жилья в Саратовской области упал на 22% за восемь месяцев.
На дом для педагогов в Хвалынске выделят 120 млн рублей.
В Саратове в 10 раз урезали выплаты семьям погибших участников СВО и ввели для осужденных.
В Энгельсском районе реорганизовали структуру местной администрации.
В мэрии Саратова сменился куратор общественных отношений.
В Саратовской области назначен и. о. министра региональной и муниципальной политики.
В Саратовской области в 6 раз увеличили финансирование ремонта домов после атак БПЛА.
Волгоградская область
СК расследует дело об атаке ВСУ на Волгоградскую область.
Камышинский молокозавод «Любимый город» сообщил о признаках банкротства.
У экс-главы села под Волгоградом изъяли BMW X6 и более 4 млн руб. в доход государства.
Волгоградский облсуд поддержал приговор экс-главе Еланского района за взятку коттеджем.
Дело бойца поп-ММА Святослава Коваленко об осквернении мемориала в Волгограде ушло в суд.
Суд в Волгограде рассмотрит дело о хищении 27 млн руб. на Райгородской оросительной системе.
Подрядчика больницы №1 в Волгограде подозревают в хищении бюджетных 50 млн.
«Волгоградавтодор» закупит дизтопливо и бензин за 85 млн рублей.
Волгоградские компании сократили выручку на 10% за 2025 год.
Место волгоградского губернатора в Госдуме займет ветеран СВО Игорь Воробьев.
Пензенская область
Суд в Пензе отказал SMEC в передаче техники по спору с «Олимпией» на $4,55 млн.
Экс-руководителя пензенского техникума осудили за махинации с госконтрактом.
Павел Маслов назначен заместителем губернатора Пензенской области.
Пензенское УФАС возбудило дело против сети АЗС «Азимут».
Промпроизводство в Пензенской области выросло на 6% за восемь месяцев.
Астраханская область
Суд оставил в силе взыскание 48 млн рублей за непостроенный центр в Нариманове.
Апелляция отказала прокуратуре в изъятии астраханской ТЭЦ «Северная».
Суд в Астрахани признал законными торги на песок за 23 млн рублей.
Астраханская судоходная компания попала под санкции США.
В Астрахани продают старинную ночлежку за 48,7 млн рублей.
Задолженность ЖКХ Астраханской области за электроэнергию стала максимальной за пять лет.
Запрет на вылов воблы в Астраханской области могут продлить на 2027 год.
Крупный бизнес Астраханской области потерял 23% выручки в 2025 году.
Порты Астраханской области увеличили грузооборот на 72%.