Волгоградский облсуд поддержал приговор экс-главе Еланского района за взятку

Приговор экс-главе Еланского района Дмитрию Литвинову вступил в законную силу. Ранее Еланский райсуд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки (ч. 2 ст. 285, ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: volgograd.er.ru Фото: volgograd.er.ru

Суд установил, что с августа 2021-го по октябрь 2022 года Литвинов содействовал приемке 18 жилых домов для детей-сирот, построенных с нарушениями строительных норм. Строительством занимался знакомый чиновника Роман Воропай. Общая стоимость невыполненных работ и дефектов превысила 22 млн руб. Взамен предприниматель построил жилой дом на участке Литвинова, вложив 3,6 млн руб. собственных средств.

По совокупности преступлений Литвинов осужден на 10 лет колонии строгого режима со штрафом 18 млн руб. и лишением права занимать должности с организационно-распорядительными функциями в органах местного самоуправления на 7,5 года. Волгоградский облсуд жалобу на приговор не удовлетворил.

Нина Шевченко