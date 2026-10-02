Суд в Астрахани признал законными торги на песок за 23 млн рублей

Арбитражный суд Астраханской области отказал Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре в иске к региональному министерству промышленности и ООО «Форум-М». Надзорное ведомство требовало признать недействительными итоги аукциона на право пользования участком недр «Дурновский» и лицензию, выданную по его результатам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Участок недр местного значения площадью 121,6 га расположен на берегу Волги в Наримановском районе, в 1,5 км к северу от села Растопуловка. Запасы песка оцениваются в 14,045 млн куб. м. Приказ о проведении аукциона министерство издало в августе 2024 года. Стартовый размер разового платежа составил 3,78 млн руб.

По итогам торгов 3 октября 2024 года право пользования получило ООО «Форум-М», предложив 23,08 млн руб. Лицензия выдана 25 октября сроком до 2049 года.

В прокуратуре посчитали, что министерство занизило стартовую цену, применив формулу, которая не подходит для участка с неутвержденными Роснедрами запасами. По расчету надзорного ведомства, платеж должен был составить 138,8 млн руб., что в 36 раз больше фактического. Представление об устранении нарушений прокуратура направила в министерство 20 ноября 2025 года, но мер принято не было, указано в акте суда.

Минпром и «Форум-М» иск не признали. В суде они заявили, что срок для оспаривания торгов, равный году, истек. Суд этот довод отклонил, указав, что прокуратура защищает публичные интересы, и сроки давности на такие иски не распространяются.

По существу спора суд поддержал министерство. Он отметил, что запасы на участке уже прошли государственную экспертизу в 2012 году, а значит, расчет по выбранной астраханским минпромом формуле был правомерным. По заключению экспертизы, среднегодовая добыча на участке составляет 30 тыс. куб. м. Роснедра, участвовавшие в деле третьим лицом, пояснили, что сами такие платежи для участков местного значения не рассчитывают.

ООО «Форум-М» зарегистрировано в Дмитрове (Подмосковье). Основной профиль компании — разработка песчаных и гравийных карьеров, добыча глины и каолина. С 2020 года компанией руководит генеральный директор Александр Черкасов. Единственным учредителем выступает Анастасия Викторова. Штат компании небольшой и колеблется в последние годы: за 2024–2025 год уменьшился с 11 до 10 сотрудников. В 2025 году выручка фирмы составила 39 млн руб. (-30%), а чистые убытки 12 млн руб.

Нина Шевченко