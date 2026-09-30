В одном из районов Саратовской области реорганизовали структуру администрации

В Энгельсском районе реорганизовали структуру местной администрации. Глава муниципалитета Максим Леонов сообщил в своих соцсетях, что депутаты районного собрания утвердили изменения, направленные на повышение эффективности управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Энгельсском районе реорганизовали структуру местной администрации

Фото: t.me / leonovmg В Энгельсском районе реорганизовали структуру местной администрации

Фото: t.me / leonovmg

Ключевым нововведением стало упразднение двух должностей заместителей главы. На их место введены посты руководителя аппарата и председателя комитета по экономике, промышленности и потребительскому рынку.

Единый комитет по ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи разделили на два самостоятельных органа: один будет заниматься жилищно-коммунальным хозяйством, второй — дорожным хозяйством, благоустройством и транспортом. Функции ликвидированного управления эксплуатации жилищного фонда переданы в комитет ЖКХ, а управление по жилищным вопросам вошло в состав комитета по управлению имуществом.

Максим Леонов подчеркнул, что численность штата чиновников при этом не увеличится. Все новые должности будут заняты действующими сотрудниками, что исключит дополнительные расходы на содержание аппарата управления.

Марина Окорокова