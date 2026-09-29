В Саратовской области назначен и. о. министра региональной и муниципальной политики

В Саратовской области назначен министр региональной и муниципальной политики. С 30 сентября исполнять его обязанности будет Евгения Кознова, сообщает Telegram-канал «Пул Z 64».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Кознова возглавила министерство региональной и муниципальной политики Саратовской области

Фото: Администрация МО «Город Саратов» Евгения Кознова возглавила министерство региональной и муниципальной политики Саратовской области

Фото: Администрация МО «Город Саратов»

Накануне губернатор Роман Бусаргин освободил от занимаемой должности главу министерства региональной и муниципальной политики Александра Милованова. Он возглавлял ведомство с 17 февраля 2026 года. Министерство было создано в результате объединения двух ведомств — министерства внутренней политики и общественных отношений и министерства по делам территориальных образований. Об их ликвидации стало известно в ноябре 2025 года.

Евгения Кознова с 2019 по 2026 год работала в администрации Саратова. В ноябре 2019-го она стала председателем комитета по общественным отношениям, анализу и информации при мэре Михаиле Исаеве. С сентября 2025 года занимала пост зампреда городской администрации — председателя комитета по общественным отношениям.

Марина Окорокова