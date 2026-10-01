Суд в Волгограде рассмотрит дело о хищении 27 млн руб. на Райгородской оросительной системе

Суд в Волгограде рассмотрит уголовное дело в отношении чиновника и подрядчика, обвиняемых в мошенничестве и хищении денег, выделенных на противопаводковые мероприятия. Мужчинам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ, им может грозить до десяти лет лишения свободы, сообщили в Главке МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волгоградский суд рассмотрит дело о хищении 27 млн руб. на оросительной системе

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области Волгоградский суд рассмотрит дело о хищении 27 млн руб. на оросительной системе

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

По данным следствия, 53-летний руководитель госучреждения, занимающегося вопросами гидромелиорации, вступил в сговор с 53-летним директором кубанской инженерно-строительной компании. Последний в качестве субподрядчика для заключения госконтракта привлек аффилированное ему юрлицо, подходившее под условия тендера, и убедил его руководителя оформить договор со своей компанией.

В результате строительные работы на канале Райгородской оросительно-обводнительной системы в Светлоярском районе не были выполнены. При этом акты о приемке выполненных работ стороны подписали. В документах были указаны недостоверные сведения об объемах и стоимости. Сумма ущерба от преступного сговора составила более 27 млн руб. Средствами фигуранты распорядились по своему усмотрению.

Обвиняемые вину не признали. Уголовное дело будет рассматривать Дзержинский районный суд Волгограда.

Марина Окорокова