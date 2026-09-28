В Саратовской области в 6 раз увеличили финансирование ремонта домов после атак БПЛА

В Саратовской области увеличили финансирование мероприятий по обеспечению аварийно-восстановительных работ общего имущества в домах, пострадавших от атак БПЛА. Соответствующее постановление правительства региона подписал вице-губернатор Михаил Исаев. Документ опубликован сегодня, 28 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На восстановление пострадавших от БПЛА домов в Саратовской области выделили 35,4 млн руб.

Фото: Нина Шевченко На восстановление пострадавших от БПЛА домов в Саратовской области выделили 35,4 млн руб.

Фото: Нина Шевченко

Объем средств, выделяемых на ремонт пострадавших многоквартирных домов, увеличили в шесть раз. Сумма финансирования составляет 35,4 млн руб. Из них 24,4 млн руб. из резервного фонда правительства Саратовской области направят в Саратов, еще 11 млн руб. — в Энгельсский район.

Согласно февральской версии постановления выделяемая на ремонт пострадавших домов сумма равнялась 5,7 млн руб. Средства предназначались исключительно для Саратова. В августе 2026 года на восстановление домов из фонда было выделено почти 25 млн руб.

Марина Окорокова