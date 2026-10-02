Суд арестовал счета саратовской агрофирмы «Рубеж» по иску на 23,7 млн рублей

Арбитражный суд Саратовской области 25 сентября арестовал денежные средства на счетах ООО «Агрофирма „Рубеж“» в пределах 23,7 млн руб. по иску ООО «Автопроект». Об этом сообщил ПВО эмитента ООО «Волста» в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Иск принят к производству 23 сентября и касается задолженности по договору поставки от марта 2025 года. По данным «Интерфакса», у компании в обращении находится один выпуск пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн руб. Ставки квартальных купонов установлены на уровне 18,5% до погашения, следующий купон в размере 23,06 млн руб. предстоит выплатить 8 декабря. Заем размещен в рамках программы облигаций компании объемом 1 млрд руб., зарегистрированной Мосбиржей в июне 2019 года.

«Волста» направила эмитенту запрос с требованием предоставить информацию о судебных спорах, мерах по урегулированию и влиянии обеспечительных мер на финансово-хозяйственную деятельность. ПВО также запросило данные о риске нарушения сроков выплаты ближайшего купонного дохода и копию заявления об отмене обеспечительных мер от 30 сентября.

В «Волсте» отметили, что в случае непредоставления ответа в установленный срок оставляют за собой право раскрыть информацию об отсутствии взаимодействия со стороны эмитента и обратиться в Банк России.

Агрофирма «Рубеж» зарегистрирована в селе Старая Порубежка Пугачевского района в Саратовской области. Компания занимается выращиванием зернобобовых культур. С февраля 2025 года доли уставного капитала компании принадлежат московским ООО «Стойкий» (30%) и АО «Рест» (30%), ставропольскому АО «Южная гавань» (30%) и ростовскому ООО «Портгрейн» (10%). С апреля прошлого года гендиректором значится Михаил Ковба. Выручка «Рубежа» за 2025 год составила 3,7 млрд руб., а чистые убытки 348 млн руб. По состоянию на 1 сентября этого года у организации имеется задолженность перед налоговой в размере 22 млн руб.

Нина Шевченко