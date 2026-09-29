Павел Маслов назначен заместителем губернатора Пензенской области

Заместителем губернатора Пензенской области стал Павел Маслов. Изменения отражены в структуре правительства на официальном сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В структуре правительства Пензенской области произошли изменения

Фото: Правительство Пензенской области В структуре правительства Пензенской области произошли изменения

Фото: Правительство Пензенской области

По данным из открытых источников, Павел Маслов с 2000 по 2004 год возглавлял Союз молодежи Пензенской области на общественных началах, затем работал в областных структурах по делам молодежи, а с 2007 по 2016 год занимал должность заместителя генерального директора по маркетингу ООО «Престиж». В 2016 году стал замначальника Управления внутренней политики правительства региона, а с 1 июня 2017 года возглавил его.

С 2021 по 2023 год был министром внутренней и информационной политики региона, с 2023 по 2025 год — полномочным представителем губернатора по внутренней политике, в октябре 2025-го назначен заместителем председателя правительства Пензенской области. Какие структуры господин Маслов будет курировать на новом посту, не указано.

У губернатора Олега Мельниченко также есть заместитель Владимир Щекин. Он курирует министерство региональной безопасности.

Правительство Пензенской области сложило свои полномочия 25 сентября, когда глава региона был переизбран на свой пост. Господин Мельниченко в тот же день издал указ, согласно которому члены кабмина будут исполнять свои полномочия до формирования нового состава правительства.

Марина Окорокова