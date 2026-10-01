Астраханская судоходная компания попала под санкции США

Минфин и Госдепартамент США 29 сентября ввели санкции против 13 физических и юридических лиц за содействие Ирану в приобретении оружия и компонентов для его производства. В список попала астраханская компания «МГ-Флот», зарегистрированная в селе Оля и занимающаяся морскими перевозками по Каспийскому морю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Согласно обновлению списка SDN, опубликованному управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), «МГ-Флот» ранее уже находилась под американскими санкциями по программе в отношении России. Теперь компания включена и в иранскую санкционную программу. В записи OFAC указано как нынешнее, так и прежнее наименование компании — «ТрансМорФлот» (2017-2022 гг.).

По данным Reuters, ограничения являются частью политики администрации США по экономической изоляции Ирана и принуждению страны к переговорному процессу. Помимо «МГ-Флот», под санкции попали АО «Опытно-конструкторское бюро имени А.С. Яковлева», а также компании из Китая, Гонконга и Пакистана.

Нина Шевченко