В Саратове в 10 раз урезали выплаты семьям погибших и ввели для осужденных

В Саратовской области в 10 раз уменьшили выплату членам семей погибших участников СВО. Соответствующее постановление за подписью вице-губернатора Михаила Исаева опубликовало региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саратовским семьям погибших бойцов СВО снизили выплату с 1 млн до 100 тыс. руб.

Фото: ИА «Общественное мнение» Саратовским семьям погибших бойцов СВО снизили выплату с 1 млн до 100 тыс. руб.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Пособие теперь составит 100 тыс. руб. на всех членов семьи. Выплату будут назначать в случае, если семья погибшего бойца обратилась в течение шести месяцев со дня регистрации его смерти.

Постановление правительства вступает в силу с 1 ноября 2026 года. Документ распространяется на граждан, которые обратятся за пособием с этой даты. Ранее выплата составляла 1 млн руб.

Одновременно правительство региона вводит выплату в 450 тыс. руб. для осужденных, заключивших контракт с Минобороны с 1 октября по 31 декабря 2026 года через военкомат области или пункт отбора. Для остальных добровольцев кабмин сохранил максимальную губернаторскую надбавку в 2 млн руб. Ее получат те, кто заключит договор до 1 ноября. При более позднем подписании выплата составит только 1 млн руб.

Местные агитаторы также получили отсрочку: за приведенного в военкомат кандидата до 31 октября им заплатят 300 тыс. руб., с ноября сумма снизится до 150 тыс.

Марина Окорокова, Нина Шевченко