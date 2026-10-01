План по отлову собак в Саратовской области сокращен почти на 12%

Управление ветеринарии Саратовской области сократило план по отлову уличных собак на 2027–2029 годы. Соответствующий документ опубликован 30 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

В период с 2027 по 2029 годы в регионе планируется отловить 4025 бездомных собак. Больше всего их будет отловлено в Саратове (1034 собаки), Энгельсском (700) и Балашовском районах (350). Меньше всего отловят в ЗАТО Светлый и Михайловском муниципальном образовании (по пять собак), а также в Духовницком и Краснопартизанском районах (по восемь собак).

Предыдущий приказ, утверждавший прогноз на 2026–2028 годы, признан утратившим силу. В нем речь шла об отлове 4565 собак за три года, в том числе 1597 в Саратове и 800 в Энгельсском районе.

Нина Шевченко