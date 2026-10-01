Ввод жилья в Саратовской области упал на 22% за восемь месяцев
За январь–август 2026 года в Саратовской области построили 351,1 тыс. кв. м жилья, что на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные привел Росстат в докладе о социально-экономическом развитии страны.
Фото: Марина Окорокова
Особенно заметно просели многоквартирные дома: за восемь месяцев ввели лишь 30 тыс. кв. м — почти вдвое меньше, чем годом ранее. По темпам ввода регион занял девятое место в ПФО.
Лидером остается Татарстан с 2,84 млн кв. м. Рост показали Самарская область (+9,8%) и Ульяновская (+11,6%). Сильнее, чем в Саратовской области, темпы упали в Чувашии, Пензенской и Нижегородской областях, а также в Марий Эл.