Запрет на вылов воблы в Астраханской области могут продлить на 2027 год

В Астраханской области могут продлить запрет на любительский вылов воблы. Ограничения будут действовать с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года. Соответствующий проект приказа Минсельхоза России опубликовали на федеральном портале проектов и нормативно-правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вылов воблы могут запретить до конца 2027 года в Астраханской области

Фото: Марина Окорокова Вылов воблы могут запретить до конца 2027 года в Астраханской области

Фото: Марина Окорокова

Согласно документу, на 2027 год продлевается запрет на промышленный (кроме прилова, допустимого правилами рыболовства) и любительский вылов воблы в Каспийском море, водных объектах в границах Республики Калмыкия, в реке Волге и ее водотоках в границах Астраханской области. Кроме этого, предлагается запретить вылов плотвы на территориях Икрянинского, Камызякского, Володарского, Лиманского, Красноярского, Наримановского и Приволжского районов Астраханской области.

В документе также указано, что с 11 декабря по 31 декабря 2026 года и с 1 января по 15 февраля 2027 года будет запрещен любительский лов щуки на Каспии, в Волге и ее водотоках в границах Калмыкии и Астраханской области.

В настоящее время на территории региона действует запрет на промышленный и любительский лов воблы. Его ввели в конце ноября 2024 года. Ограничения действовали до конца декабря 2025-го, а затем были продлены до конца 2026 года.

Марина Окорокова