На дом для педагогов в Хвалынске выделят 120 млн рублей

Саратовская область направит 120 млн руб. на строительство многоквартирного дома для педагогических работников в Хвалынске. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / busargin_r Фото: t.me / busargin_r

Заказчиком работ станет саратовский «Лицей-интернат 64». Здание площадью 3,13 тыс. кв. м должны ввести в эксплуатацию в 2027 году.

В августе спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал о планах ввести в Хвалынске здание районной больницы до конца 2026 года. А в 2027-м в образовательном комплексе «Лицей-интернат 64» появятся два новых факультета — сестринский и лечебный.

Нина Шевченко