Подрядчика больницы №1 в Волгограде подозревают в хищении бюджетных 50 млн

В Волгограде возбудили дело о мошенничестве против московской компании «Гипроком», ремонтировавшей корпус больницы № 1. Подрядчика подозревают в хищении более 50 млн руб. из аванса (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

По данным ведомства, контракт с «Гипрокомом» был заключен в сентябре 2024 года на сумму свыше 358 млн руб. со сроком исполнения до конца декабря 2026-го. Больница перечислила подрядчику аванс в 107 млн руб. Работы в полном объеме фирма не выполнила. Контракт расторгли в одностороннем порядке 17 июня 2026 года.

Причиной расторжения на ЕИС «Закупки» указаны низкие темпы работ и отставание от графика. Подрядчику направили около 50 писем и претензий. К моменту расторжения контракта «Гипроком» выполнил лишь около 38% общего объема работ за 2024–2026 годы. За нарушение обязательств по контракту начислен штраф, превышающий 35,8 млн руб., но он не уплачен.

ООО «Гипроком» зарегистрировано в 2007 году. В мае 2026-го компания переехала на ул. Зорге, 18к2 в Москве. В ЕГРЮЛ указано, что сведения об адресе недостоверны. Фирма работает в сфере строительства коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями. Гендиректором с октября 2023 года значится Сергей Горбачев из Ленобласти, ему же с сентября того же года принадлежит 50% уставного капитала, другая половина — Екатерине Удаловой из Санкт-Петербурга. За 2025 год оборот компании составил 291 млн руб., а чистая прибыль 6,7 млн руб. С 10 июля этого года организация состоит в реестре недобросовестных поставщиков.

Нина Шевченко