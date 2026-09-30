Задолженность ЖКХ Астраханской области за электроэнергию стала максимальной за 5 лет

В Астраханской области задолженность предприятий ЖКХ перед ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» составила 2,4 млрд руб. на сентябрь 2026 года. В компании отмечают, что ситуация по долгам за электроэнергию — наихудшая за последние пять лет. Об этом сообщает пресс-служба акционерного общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Неплатежи ЖКХ создают риски для энергоснабжения Астраханской области

Фото: Нина Шевченко Неплатежи ЖКХ создают риски для энергоснабжения Астраханской области

Фото: Нина Шевченко

В компании заявили, что сумма долга коммунальных предприятий сопоставима с годовым бюджетом на капремонт нескольких сетевых объектов. При этом из 32 коммунальных предприятий региона половина — на стадии банкротства.

Представители Астраханской энергосбытовой компании также отмечают, что в районах области появляются новые предприятия, которые работают меньше года, не оплачивая электроэнергию, а затем инициируют банкротство для списания долга. «Неплатежи предприятий ЖКХ бьют по устойчивости всей энергосистемы, ведь они напрямую влияют на расчеты с генерацией и сетевыми компаниями, создавая риски для бесперебойного энергоснабжения потребителей региона», — заявил директор по сбыту электроэнергии ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» Сергей Серебренников.

В топ-10 должников за электричество вошли МУП «Астрводоканал» (долг — 397,8 млн руб.), МП «Теплосети» Знаменска (316 млн руб.), МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (214,2 млн руб.), МУП г. Ахтубинска «ЖКХ Ахтубинское» (137,6 млн руб.), МУП «Камызякский водопровод» (69,3 млн руб.), ООО «Цифровой водоканал» Володарского района (65,9 млн руб.), МУП г. Нариманова «Теплоснабжение» (47,9 млн руб.), ООО «Теплоресурс» г. Астрахани (42,1 млн руб.), МУП «Вымпел» Черноярского района (25,6 млн руб.), МУП «Лиманский водоканал» (14,7 млн руб.).

В Икрянинском, Камызякском и Красноярском районах при этом механизмы сокращения задолженности работают эффективно. Общий долг всех потребителей электроэнергии в Астраханской области составляет 5 млрд руб.

Марина Окорокова