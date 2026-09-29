Промпроизводство в Пензенской области выросло на 6% за восемь месяцев

За январь–август 2026 года индекс промышленного производства в Пензенской области составил 106% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщили в региональном минэке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Олега Мельниченко Фото: Telegram-канал Олега Мельниченко

Основной вклад в рост внесли обрабатывающие производства. Выпуск готовых металлических изделий увеличился на 40,7%, компьютеров, электронных и оптических изделий — на 20,6%, мебели — на 14,6%.

В августе промышленный комплекс показал еще результаты выше: индекс промпроизводства превысил 111% к августу 2025 года, в обрабатывающих производствах — более 110%, констатировал губернатор Олег Мельниченко. В отдельных отраслях темпы выше: производство компьютеров и оптики выросло до 184%, электрического оборудования — до 158%, лекарств и медицинских материалов — до 145%, химической продукции — до 135%.

По словам главы региона, стабильный рост обеспечивают внедрение современных технологий, расширение ассортимента и мощностей.

Нина Шевченко