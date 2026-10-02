Небо закрыли — дело открыли

Следственный комитет России по факту атак украинских вооруженных формирований на Волгоградскую и Белгородскую области. В Волгограде в ночь на 2 октября при налете беспилотников загорелся жилой дом, одну жительницу госпитализировали. По словам губернатора Андрея Бочарова, ВСУ пытались атаковать промышленную инфраструктуру региона. Всего за ночь, по данным Минобороны, над территорией России и акваториями Черного и Азовского морей сбили 646 БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В результате атаке БПЛА на Волгоград произошел пожар в жилом доме

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ В результате атаке БПЛА на Волгоград произошел пожар в жилом доме

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Следственный комитет России начал расследование по факту массированной атаки украинских вооруженных формирований в Волгоградской и Белгородской областях в ночь на 2 октября. Об этом сообщили пресс-службе федерального ведомства.

В Красноармейском районе Волгограда во время налета загорелась квартира в жилом доме на ул. Удмуртской. Губернатор Андрей Бочаров назвал произошедшее попыткой ВСУ атаковать промышленную инфраструктуру региона. Пострадала жительница дома. Как сообщает V1.RU, она повредила ногу, когда пыталась выбраться из горящей квартиры. В облздраве ТАСС сообщили, что женщину госпитализировали, ее состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Режим беспилотной опасности в области объявили в 22:43 1 октября, около четырех утра господин Бочаров сообщил о последствиях. Жители города рассказывали о взрывах в разных районах.

Утром пожар потушили. Губернатор поручил уточнить масштаб повреждений и привести в готовность пункты временного размещения. Для жильцов пострадавших квартир такой пункт открыли в школе № 31, где организовали спальные места и горячее питание.

После завершения работы оперативных служб администрация Волгограда вместе с управляющей компанией приступила к обследованию квартир. Чиновники разъяснили жильцам порядок получения материальной помощи при повреждении имущества.

С 00:27 мск Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда. К пяти утра задерживались три рейса: прибытие самолета из Москвы и вылеты двух бортов в столицу. Ограничения действовали и в аэропортах Пензы, Саратова, Самары, Ульяновска, Казани, Оренбурга, Сочи и ряда других городов.

Следственный комитет России начал расследование по факту атак украинских вооруженных формирований в Волгоградской и Белгородской областях. По данным Минобороны, с 20:00 1 октября до 08:00 МСК 2 октября средства ПВО перехватили и уничтожили 646 беспилотников самолетного типа над территорией России и акваториями Черного и Азовского морей. Их сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Волгоградской, Ульяновской, Самарской и Астраханской областями, а также над Крымом.

По данным Минобороны, с 20:00 1 октября до 08:00 мск 2 октября средства ПВО перехватили и уничтожили 646 беспилотников самолетного типа над территорией России и акваториями Черного и Азовского морей. Их сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Волгоградской, Ульяновской, Самарской и Астраханской областями, а также над Крымом.

В Белгородской области, по данным оперштаба региона, погиб один человек, еще пятеро ранены. В Грайвороне мужчина погиб при взрыве FPV-дрона, а женщина получила акубаротравму при атаке на многоэтажку. В Шебекине мужчина с осколочными ранениями госпитализирован в тяжелом состоянии. В пяти округах повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили, предприятия и административное здание.

В Брянской области, как сообщил губернатор Егор Ковальчук, ранены четыре человека, среди них 16-летний подросток, пострадавший в Погаре при сбросе взрывного устройства с беспилотника. Всего в регионе сбили 170 БПЛА самолетного типа. В Рыльском районе Курской области, по словам губернатора Александра Хинштейна, повреждены частные дома в двух населенных пунктах.

Над Ростовской областью, по словам губернатора Юрия Слюсаря, уничтожили более 110 беспилотников за сутки. В Чертковском и Шолоховском районах возникли пожары, их ликвидировали. Над Воронежской областью сбили 62 БПЛА, над Калужской — 18, над Тульской — 15. Как написал в своем канале в Max губернатор Калужской области Владислав Шапша, обломки упали над девятью муниципальными округами, а также на окраинах Калуги и Обнинска.

В Туапсе из-за падения обломков БПЛА незначительные повреждения получила инфраструктура одного из предприятий, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Пострадавших нет.

Нина Шевченко