Станки вышли из склада

Суд в Пензе отказал SMEC VINA COMPANY LIMITED в передаче ей на хранение 45 арестованных станков, которые компания требует вернуть у местного ООО «Олимпия». Спор связан с контрактом на сумму более $4,55 млн: оборудование передали покупателю, но оплату в срок он не произвел. По данным суда, из 45 станков фактически арестованы только пять, а местонахождение остальных не установлено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станки, которые ожидали поставки в Пензу, хранятся на складе в Тольятти

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Станки, которые ожидали поставки в Пензу, хранятся на складе в Тольятти

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Арбитражный суд Пензенской области отказал южно-корейской SMEC VINA COMPANY LIMITED в передаче ей на хранение арестованных станков, которые компания требует вернуть у пензенского ООО «Олимпия». Определение от 21 сентября вынес судья Александр Телегин.

Спор начался из-за контракта стоимостью более $4,55 млн, который SMEC VINA COMPANY LIMITED и ООО «Олимпия» заключили в марте 2024 года. В январе-марте 2025 года южно-корейский производитель передал пензенской компании 45 станков, которые требовалось оплатить до 1 июня 2025 года. В суде представители поставщика настаивали, что долг составляет $4,06 млн. Согласно контракту, пока покупатель не оплатил товар полностью, он остается собственностью производителя. Поэтому SMEC VINA требует вернуть станки, а также взыскать неустойку в размере 0,1% их стоимости за каждый день, если решение суда не будет исполнено вовремя.

SMEC VINA COMPANY LIMITED — вьетнамский представитель и дочерняя компания южно-корейского производителя станков SMEC KOREA. Компания SMEC создана в 1989 году как подразделение Samsung Heavy Industries. По данным на ее сайте, она производит станки, промышленных роботов и оборудование для полупроводниковой отрасли и поставляет продукцию в страны Америки и Европы, Японию, Китай и Россию.

Спорное оборудование, которое ожидало поставки в Пензу, хранится на складе ООО «Промсервис» в Тольятти. 13 июля суд арестовал эти станки и запретил «Олимпии» их продавать или передавать другим лицам. Тогда же суд арестовал деньги и имущество компании в пределах $4,06 млн, а в просьбе передать товар на хранение SMEC VINA отказал. 3 августа арест денег и иного имущества суд снял, арест станков сохранил. 19 августа суд отклонил еще одно заявление истца, в том числе о передаче ему пяти станков. Три заявления «Олимпии» об отмене ареста станков, рассмотренные в августе, суд тоже не удовлетворил.

ООО «Олимпия» с 2 сентября 2026 года принадлежит Евгению Депутатову, который ранее уже учреждал фирму с марта 2024-го по ноябрь прошлого года. С ноября 2025-го компанией владело ООО «Станкомашстрой-Гарант» Олега Кочеткова — депутата Заксобрания Пензенской области («Единая Россия»). Господин Кочетков также имеет долю 99% в ООО «Станко-Лизинг». ООО «Станкомашстрой-Гарант» работает с августа 2013 года, занимается ремонтом машин и оборудования. В 2025 году выручка составила 42 млн руб., а чистая прибыль 3 млн. Оборот «Олимпии» в 2025 году снизился на 11% до 1,1 млрд руб., заработок упал на 88% и составил 1,6 млн руб.

В сентябре SMEC VINA повторно попросила передать станки ей на хранение. Иностранная компания указала, что на заседании 19 августа представитель и бенефициар «Олимпии» Олег Кочетков заявил: 40 из 45 станков, не арестованных приставом при описи 5 августа, не отчуждены и находятся в Тольятти по адресу склада: ул. Громовой, 35. По версии SMEC VINA, ответчик вывез станки в неизвестном направлении и скрывает их от приставов, указано в определении. Производитель сослался на то, что 31 августа судебный пристав-исполнитель сообщил его представителю, что на складе находятся лишь те же пять станков. 11 сентября сотрудники ОЭБиПК УМВД по Тольятти провели там осмотр места и также обнаружили пять единиц оборудования, две из которых оказались некомплектными.

Суд признал, что меры по аресту результата не достигли. Арест наложен только на пять из 45 станков, местонахождение остальных не установлено и, как отмечено в определении, скрывается в том числе от суда. Передача станков истцу ничего не гарантирует, пока они фактически не арестованы. К тому же хранителя арестованного имущества назначают судебные приставы.

Дополнительно суд указал, что передача станков истцу означала бы решение спора по существу еще до рассмотрения иска. Довод SMEC VINA о том, что Гражданский кодекс РФ допускает такую меру, суд отклонил. Передать спорное имущество на хранение одной из сторон можно только по их соглашению, но такого документа нет.

Последнее слушание завершилось днем 30 сентября. Дата следующего заседания пока не назначена.

Нина Шевченко