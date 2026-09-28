Крупный бизнес Астраханской области потерял 23% выручки в 2025 году

Крупнейшие компании Астраханской области по итогам 2025 года снизили совокупную выручку на 23%. Это более сильное падение, чем в Волгоградской и Ростовской областях (по 10%) и Краснодарском крае (7%), сообщает «Эксперт ЮГ» в ежегодном рэнкинге 250 крупнейших компаний ЮФО. В целом по списку выручка сократилась на 7% — впервые с 2020 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Основное снижение обеспечили два крупнейших предприятия региона. Выручка ООО «Лукойл-Нижневолжскнефти» упала на 29%, до 249,5 млрд руб., чистая прибыль — почти вдвое, со 130,1 млрд до 63,3 млрд руб. Компания сохранила третье место в рэнкинге ЮФО. ООО «Газпром добыча Астрахань» потеряло 34% выручки (80,1 млрд против 121 млрд руб. год к году) и опустилась с 11-го на 17-е место, однако ее чистая прибыль выросла с 680 млн до 968 млн руб. Вместе два предприятия получили в 2025-м почти 330 млрд руб. против 471,8 млрд годом ранее.

Всего в рэнкинге представлены восемь астраханских компаний. ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» (88-е место) нарастила выручку на 14%, до 17,8 млрд руб., чистая прибыль выросла с 82 млн до 502 млн руб. ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» поднялся со 158-го на 130-е место при выручке 12,9 млрд руб. (+12%), но получил чистый убыток 416 млн руб. против прибыли 35 млн годом ранее. ООО «Лукойл-Астраханьэнерго» вошло в список на 227-м месте с выручкой 8 млрд руб. (+5%) и убытком 1,25 млрд руб. против прибыли 317 млн. ООО «АстМаркет» (210-е место) увеличил выручку на 25%, до 8,6 млрд руб. ООО «МГ-Флот» (241-е место) показал 7,7 млрд руб. (-9%), чистая прибыль сократилась с 2,2 млрд до 1,1 млрд руб. Замыкает список ООО «ЭТК» (249-е место) с выручкой 7,4 млрд руб. (-19%).

Нина Шевченко