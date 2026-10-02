Камышинский молокозавод «Любимый город» сообщил о признаках банкротства

Камышинский молокозавод «Любимый город» 1 октября опубликовал второе сообщение о намерении обратиться в суд в связи с признаками банкротства. Первое такое сообщение компания разместила 4 сентября. По данным Rusrofile, среди кредиторов, названных в публикациях, «Альфа-банк» и ООО «Пачелмское хозяйство».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Владыко / Коммерсантъ Фото: Мария Владыко / Коммерсантъ

Пензенское «Пачелмское хозяйство» поставляло молоко «Любимому городу» по договору от 22 сентября 2021 года. В декабре 2025 года стороны подписали дополнительное соглашение, в котором покупатель подтвердил просроченную задолженность в 124,2 млн руб. В марте 2026 года он согласовал график погашения до 31 мая и проценты по ставке ЦБ плюс 2,25 процентных пункта. Поставки при этом продолжались, и к моменту обращения в суд долг вырос до 151,5 млн руб. Доказательств оплаты ответчик не представил.

Арбитражный суд Пензенской области 14 июля полностью удовлетворил иск поставщика и взыскал с молокозавода 161,1 млн руб., из них 151,5 млн руб. долга и 9,6 млн руб. процентов, а также 1,3 млн руб. госпошлины. Ответчик в заседание не явился и отзыв не направил. Позднее «Любимый город» подал апелляционную жалобу, в которой не оспаривал долг, но попросил отменить решение и уменьшить проценты. Заседание 11 Арбитражного апелляционного суда назначено на 12 октября.

23 сентября «Пачелмское хозяйство» попросило апелляцию арестовать деньги ответчика на банковских счетах, в том числе те, что будут поступать на них. Истец ссылался на иски третьих лиц к молокозаводу на сумму более 75 млн руб., на сообщение от 4 сентября о намерении обанкротиться и на то, что с момента вынесения решения ответчик не погасил долг. 24 сентября суд в аресте отказал, не увидев доказательств того, что решение окажется невозможно исполнить, и напомнил, что ни иски других кредиторов, ни размер долга сами по себе не основание для ареста. Суд отметил, что истец не представил подтверждение вывода активов.

По данным Rusprofile, общая задолженность предприятия превышает 580 млн руб. Среди кредиторов саратовский АО Племзавод «Трудовой» (около 69,8 млн руб.), ИП Сергей Рогов и ООО «Волгопроммаш» (по 9,5 млн руб.), ИП Владислав Демиденко (8,6 млн руб.) и МУП «ПУВКО» (около 8 млн руб.). Значительная часть долга приходится на личные подсобные хозяйства и фермеров.

По информации V1.RU, камышинский молокозавод остановил производство. Технический директор «Любимого города» Иван Шкарин подтвердил, что предприятие готовится к банкротству. Генеральный директор Сергей Олейников обсуждать ситуацию отказался.

Выручка ООО «Любимый город» в 2025 году составила 4,1 млрд руб., а чистая прибыль 29 млн руб. На 1 сентября этого года у предприятия имеется задолженность по налогам и борам на сумму 4,3 млн руб., счета арестованы. Молокозавод учреждает ООО «Холдинг НТЛ» из Камышина Волгоградской области.

Нина Шевченко