Михаил Орлов избран председателем Саратовской городской думы

Председателем городской думы Саратова стал вице-губернатор Михаил Орлов. Его кандидатуру поддержало большинство депутатов путем тайного голосования, сообщили в пресс-службе думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Орлов возглавил думу Саратова

Фото: Городская дума Саратова Михаил Орлов возглавил думу Саратова

Фото: Городская дума Саратова

«Михаил Игоревич много лет работал в системе образования и государственного управления. Он руководил Гуманитарно-экономическим лицеем, возглавлял министерство образования области, был заместителем председателя областного правительства и вице-губернатором. Такой опыт будет востребован на новом посту», — отметил мэр Саратова Игорь Молчанов.

Вместе с единороссом Михаилом Орловым свою кандидатуру на пост спикера выдвигал коммунист Владимир Новиков. За представителя КПРФ проголосовали четыре депутата из 36. Первое заседание нового, седьмого, созыва открывал спикер предыдущего состава думы Владимир Островский. Свою кандидатуру на пост председателя он не выдвигал.

Михаил Орлов окончил Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского по специальности «преподаватель истории» и является кандидатом философских наук. Свою карьеру начал в системе образования, где прошел путь от школьного работника до министра образования Саратовской области. После господин Орлов занимал должности заместителя председателя правительства региона и вице-губернатора — руководителя аппарата губернатора. В феврале 2026 года он покинул пост вице-губернатора по собственному желанию и перешел на должность советника губернатора.

Марина Окорокова