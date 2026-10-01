В Астрахани продают старинную ночлежку за 48,7 млн руб.

В Астрахани на продажу выставили городской ночлежный дом 1897 года постройки. Здание на ул. Максаковой, 3 выставили на торги со стартовой ценой 48,7 млн руб. Лот появился на портале «Дом.рф».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Астраханский ночлежный дом ушел на торги за 48,7 млн руб.

Фото: наследие.дом.рф Астраханский ночлежный дом ушел на торги за 48,7 млн руб.

Фото: наследие.дом.рф

Двухэтажное кирпичное здание является памятником строительства и архитектуры регионального значения. Продавец указывает на перспективы объекта как коммерческой площадки.

Площадь здания — 2,7 тыс. кв. м. Вместе со зданием продается земельный участок под ним площадью 0,27 га. Здание разрешено использовать как жилой дом, объект коммунального, бытового и амбулаторно-поликлинического обслуживания, а также в качестве культурного, делового или торгового центра. Заявки на участие в торгах принимаются до 12 октября. Задаток составляет 4,8 млн руб.

По данным из открытых источников, городской ночлежный дом открыли 28 октября 1891 года «в ознаменование двадцатипятилетия бракосочетания их императорских величеств». Заведение предназначалось для мужчин и находилось под наблюдением попечителей и смотрителя. 10 января 1919 года домовладение на улицах Старо-Кузнечной и Тевяшевской (позже Сазонова и Республиканской) муниципализировали.

Марина Окорокова