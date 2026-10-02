Инвестиции в новый животноводческий комплекс под Саратовом превысили 1,6 млрд

В Марксовском районе строят животноводческий комплекс на 1,88 тыс. коров. Объем инвестиций составляет более 1,6 млрд руб., сообщило министерство сельского хозяйства Саратовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Проект включает три коровника, доильный зал с установкой «Карусель» и еще один коровник, а также переходы и лагуну. Завершить работы планируют в 2027 году. Комплекс создаст новых 29 рабочих мест.

Новый объект позволит увеличить производство молока на 25 тыс. тонн в год, уточнили в ведомстве. В этом году на инвестор уже завершил проект по строительству комплекса для выращивания молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 2,14 тыс. голов, где создано 20 рабочих мест.

Нина Шевченко