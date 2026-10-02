Инвестиции в новый животноводческий комплекс под Саратовом превысили 1,6 млрд
В Марксовском районе строят животноводческий комплекс на 1,88 тыс. коров. Объем инвестиций составляет более 1,6 млрд руб., сообщило министерство сельского хозяйства Саратовской области.
Фото: Нина Шевченко
Проект включает три коровника, доильный зал с установкой «Карусель» и еще один коровник, а также переходы и лагуну. Завершить работы планируют в 2027 году. Комплекс создаст новых 29 рабочих мест.
Новый объект позволит увеличить производство молока на 25 тыс. тонн в год, уточнили в ведомстве. В этом году на инвестор уже завершил проект по строительству комплекса для выращивания молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 2,14 тыс. голов, где создано 20 рабочих мест.