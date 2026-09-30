Пензенское УФАС возбудило дело против сети АЗС «Азимут»

Пензенское УФАС заподозрило операторов сети автозаправок «Азимут» в картельном сговоре. По данным ведомства, они синхронно устанавливали и поддерживали цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Против пензенской сети АЗС «Азимут» возбудили антимонопольное дело

Фото: ФАС России Против пензенской сети АЗС «Азимут» возбудили антимонопольное дело

Фото: ФАС России

Мониторинг розничного рынка региона показал: конкуренты действовали согласованно, из-за чего ценовая борьба между ними фактически исчезла. «Фактическое поведение хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную реализацию автомобильных бензинов марок АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива на АЗС „Азимут“, действующих на одном товарном рынке, свидетельствует о достигнутом соглашении между хозяйствующими субъектами», — сообщили в региональном УФАС.

В действиях операторов усматривают нарушение п. 1 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции». Ведомство квалифицировало это как картельное соглашение о координации цен на нефтепродукты. Рассмотрение дела продолжается.

Марина Окорокова